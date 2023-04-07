Rosatom, Belarus'ta nükleer araştırma reaktörü inşa etmeyi planlıyor
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Belarus Ülke Ofisi Direktörü Stanislav Levitskiy, Belarus'taki Sosnı Enerji ve Nükleer Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde nükleer araştırma reaktörü inşa etmeye başlamayı planladıklarını söyledi.
Son dönemde birçok alanda olduğu gibi nükleer işbirliğini artırmaya başlayan Rusya ve Belarus, bu kez nükleer araştırma reaktörü inşası konusunda ortak çalışma yürütmeye hazırlanıyor.
Rosatom'un Belarus'ta nükleer araştırma reaktörü inşa etme planlarını anlatan Levitskiy, "Hükümetlerarası anlaşmada mutabakat aşamasındayız. Anlaşmaya son hali verildiğinde, inşaata başlayacağız. Umarım bu yıl sonuna kadar ortak bir paydada buluşuruz ve inşaata başlayabiliriz" dedi.
Rosatom'un projeyi uygulamaya hazır olduğunu ve inşaat için ortak girişim kurulabileceğini anlatan Levitskiy, araştırma reaktörü kurma amaçlarından birinin, Belarus Nükleer Güç Santrali için yeni nükleer yakıt çubuklarının test edilmesi olduğunu ifade etti.
Rosatom'un Belarus'ta nükleer araştırma reaktörü inşa etme planlarını anlatan Levitskiy, "Hükümetlerarası anlaşmada mutabakat aşamasındayız. Anlaşmaya son hali verildiğinde, inşaata başlayacağız. Umarım bu yıl sonuna kadar ortak bir paydada buluşuruz ve inşaata başlayabiliriz" dedi.
Rosatom'un projeyi uygulamaya hazır olduğunu ve inşaat için ortak girişim kurulabileceğini anlatan Levitskiy, araştırma reaktörü kurma amaçlarından birinin, Belarus Nükleer Güç Santrali için yeni nükleer yakıt çubuklarının test edilmesi olduğunu ifade etti.