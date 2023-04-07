https://sputniknews.com.tr/20230407/refakatsiz-cocuklardan-78i-kurulus-bakimina-alindi-1069351636.html

Refakatsiz çocuklardan 78'i kuruluş bakımına alındı

Refakatsiz çocuklardan 78'i kuruluş bakımına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 'refakatsiz kalan' çocuklardan 78'inin kuruluş bakımına alındığını, bunlardan... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T20:18+0300

2023-04-07T20:18+0300

2023-04-07T20:23+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

bakanlık

deprem

derya yanık

kahramanmaraş

çocuk

recep tayyip erdoğan

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Bakan Yanık, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında, Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) bünyesinde kuruluş çalışmaları yapılan sosyal markette incelemelerde bulundu.Derya Yanık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlıklarının deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdüğünü dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine çizdiği misyonun "Hiçbir vatandaşı hiçbir yerde geride bırakmamak" olduğunu vurgulayan Yanık, tüm depremzedelere ulaşmak adına çalıştıklarını dile getirdi.Büyük bir hassasiyet ve dikkatle refakatsiz çocuklarla ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Yanık, şöyle devam etti:'Kimliği henüz tespit edilememiş çocuk sayımız da 23'Bakıma ihtiyacı olan çocukların kurumlarına getirildiğini belirten Yanık, refakatsiz çocuklara ilişkin şu verileri aktardı:- Ayni yardımlara ilişkin çalışmalarAfet ve acil durum kapsamında Bakanlıklarının temel sorumluluklarından birinin psikososyal destek çalışmaları, diğerinin de ayni bağış ve depo yönetimi olduğunu belirten Yanık, şunları kaydetti:'Depremzede vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz'Deprem bölgesinde dün itibarıyla toplam 203 sosyal market kurduklarını, 64 kalemde bugüne kadar yaklaşık 89 milyon adet ürün dağıttıklarını belirten Yanık, şöyle devam etti:Bakan Yanık, psikososyal destekle alakalı da deprem bölgesinde bugüne kadar 4 bin 808 personelle 1 milyon 481 bin 367 görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, bu çalışmaları da çok önemsediklerini aktardı.Deprem bölgesinde kadınların ihtiyaçlarına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını da belirten Derya Yanık, her konuda çalışmalarının aynı kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.Derya Yanık, daha sonra, depremde iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar alan küçük esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için Kocaeli Valiliğince kente kazandırılan "AFAD Kocaeli Çarşısı"nda incelemelerde bulundu.

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bakanlık, deprem, derya yanık, kahramanmaraş, çocuk, recep tayyip erdoğan