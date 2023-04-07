https://sputniknews.com.tr/20230407/prof-dr-sozbilir-bolgede-henuz-kirilmamis-cok-sayida-fay-parcasi-var-1069317448.html

Prof. Dr. Sözbilir: Bölgede henüz kırılmamış çok sayıda fay parçası var

Prof. Dr. Sözbilir: Bölgede henüz kırılmamış çok sayıda fay parçası var

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ile Hatay'ın Defne... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T10:06+0300

2023-04-07T10:06+0300

2023-04-07T10:08+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

fay

fay hattı

prof. dr. hasan sözbilir

kahramanmaraş

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Sözbilir, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nce düzenlenen "6-20 Şubat Maraş ve Antakya Depremleri Bize Ne Diyor?" konulu çevrim içi eğitime katıldı.6 Şubat'ta 7,7 büyüklüğündeki Pazarcık ile 9 saat sonra 7,6 büyüklüğündeki Elbistan merkezli depremlerin ardından 20 Şubat'ta Defne merkezli 6,4 büyüklüğünde bir ana deprem yaşandığını hatırlatan Sözbilir, depremlerin ardından bölgede farklı dallardan birçok bilim insanıyla çalışmalar yaptıklarını ifade etti.Depremleri değerlendiren Sözbilir, şunları kaydetti:Sözbilir, bölgede yaptıkları zemin ölçümlerinde 7,7 büyüklüğündeki depremin 7,3 metre, 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin de 6,6 metre uzunluğunda yer değiştirmelere neden olduğunu saptadıklarını söyledi.Can ve mal kaybını arttıran nedenlerSözbilir, depremden sonra çeşitli üniversitelerden farklı dallardaki bilim insanlarının çalışmaları sonucu ortaya konan görüşlerin hemen hemen ortak olduğunu dile getirdi.Diri fay üzerinde yapılaşma, zemin sıvılaşması ve yapı denetimi yetersizliğinin can ve mal kaybını arttıran nedenler olarak dikkat çektiğini kaydeden Sözbilir, sözlerini şöyle sürdürdü:

kahramanmaraş

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deprem, fay, fay hattı, prof. dr. hasan sözbilir, kahramanmaraş