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https://sputniknews.com.tr/20230407/papa-francis-cinsellik-tanrinin-insana-verdigi-guzel-seylerden-biri-1069318562.html
Papa Francis: Cinsellik, Tanrı'nın insana verdiği güzel şeylerden biri
Papa Francis: Cinsellik, Tanrı'nın insana verdiği güzel şeylerden biri
86 yaşındaki Papa Francis, Disney+ programı 'The Pope Answers'ta gençlerle yaptığı konuşmada, cinselliğin 'çok güzel bir şey' olduğunu, LGBTİ bireylerin... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T11:06+0300
2023-04-07T11:15+0300
dünya
papa francis
cinsellik
eşcinsellik
seks
katolik
katolik kilisesi
vatikan
lgbti
pornografi
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 10 gençle yaptığı bir toplantıyı konu alan 'The Pope Answers' belgeselinde, cinsellikten 'Tanrı'nın insana verdiği güzel şeylerden biri' diye söz etti. Belgeselde, LGBTİ hakları, kürtaj, pornografi, cinsellik ve Katolik Kilisesi'ndeki cinsel taciz gibi çeşitli konulara değinen Papa, mastürbasyona ilişkin, "Kendinizi cinsel olarak ifade etmek bir zenginliktir. Yani gerçek cinsel ifadeden uzaklaşan her şey sizi düşürür ve bu zenginliği tüketir" dedi.'Kimseyi kiliseden kovmaya hakkım yok'Papa'ya ayrıca ikili cinsiyet rejimi dışında kalan 'non-binary' bireyleri bilip bilmediği soruldu. LGBTİ bireylerin Katolik Kilisesi tarafından hoş karşılanması gerektiğini yineleyen Papa, şu ifadeleri kullandı: Kürtaj hakkındaki görüşleri de sorulan Papa, Rahiplerin hamileliği sonlandıran kadınlara karşı 'merhametli' olması gerektiğini ancak uygulamanın kabul edilemez olduğunu söyledi.Papa'nın sözleri Vatikan'ın resmi gazetesi L'Osservatore Romano tarafından yayımlandı ve dini liderin gençlerle yaptığı konuşma 'açık ve samimi bir diyalog' olarak yorumlandı.Papa Francis, 24 Ocak'ta Associated Press'e verdiği bir röportajda eşcinselliği suç sayan yasaların 'adaletsiz' olduğunu ve 'eşcinsel olmanın suç olmadığını ancak günah olduğunu' söylemişti.Papa, eşcinsellik ve günah hakkındaki son yorumlarına açıklık getirerek, yalnızca evlilik dışı herhangi bir cinsel eylemin günah olduğunu öğreten resmi Katolik ahlaki öğretisine atıfta bulunduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230130/papa-escinsellik-suc-degil-ama-gunah-sozlerine-aciklik-getirdi-1066356627.html
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papa francis, cinsellik, eşcinsellik, seks, katolik, katolik kilisesi, vatikan, lgbti, pornografi
papa francis, cinsellik, eşcinsellik, seks, katolik, katolik kilisesi, vatikan, lgbti, pornografi

Papa Francis: Cinsellik, Tanrı'nın insana verdiği güzel şeylerden biri

11:06 07.04.2023 (güncellendi: 11:15 07.04.2023)
© Fotoğraf : DHA / Papa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© Fotoğraf : DHA /
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86 yaşındaki Papa Francis, Disney+ programı 'The Pope Answers'ta gençlerle yaptığı konuşmada, cinselliğin 'çok güzel bir şey' olduğunu, LGBTİ bireylerin Katolik Kilisesi'nde hoş karşılandıklarını ancak kürtaja karşı olduğunu yeniden teyit ettiğini söyledi.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 10 gençle yaptığı bir toplantıyı konu alan 'The Pope Answers' belgeselinde, cinsellikten 'Tanrı'nın insana verdiği güzel şeylerden biri' diye söz etti.
Belgeselde, LGBTİ hakları, kürtaj, pornografi, cinsellik ve Katolik Kilisesi'ndeki cinsel taciz gibi çeşitli konulara değinen Papa, mastürbasyona ilişkin, "Kendinizi cinsel olarak ifade etmek bir zenginliktir. Yani gerçek cinsel ifadeden uzaklaşan her şey sizi düşürür ve bu zenginliği tüketir" dedi.

'Kimseyi kiliseden kovmaya hakkım yok'

Papa'ya ayrıca ikili cinsiyet rejimi dışında kalan 'non-binary' bireyleri bilip bilmediği soruldu. LGBTİ bireylerin Katolik Kilisesi tarafından hoş karşılanması gerektiğini yineleyen Papa, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün insanlar Tanrı'nın çocuklarıdır. Tanrı kimseyi reddetmez, Tanrı babadır. Ve benim kimseyi kiliseden kovmaya hakkım yok."

Kürtaj hakkındaki görüşleri de sorulan Papa, Rahiplerin hamileliği sonlandıran kadınlara karşı 'merhametli' olması gerektiğini ancak uygulamanın kabul edilemez olduğunu söyledi.
Papa'nın sözleri Vatikan'ın resmi gazetesi L'Osservatore Romano tarafından yayımlandı ve dini liderin gençlerle yaptığı konuşma 'açık ve samimi bir diyalog' olarak yorumlandı.
Papa Francis, 24 Ocak'ta Associated Press'e verdiği bir röportajda eşcinselliği suç sayan yasaların 'adaletsiz' olduğunu ve 'eşcinsel olmanın suç olmadığını ancak günah olduğunu' söylemişti.
Papa, eşcinsellik ve günah hakkındaki son yorumlarına açıklık getirerek, yalnızca evlilik dışı herhangi bir cinsel eylemin günah olduğunu öğreten resmi Katolik ahlaki öğretisine atıfta bulunduğunu belirtmişti.
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
DÜNYA
Papa, 'Eşcinsellik suç değil ama günah' sözlerine açıklık getirdi
30 Ocak, 15:36
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