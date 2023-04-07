https://sputniknews.com.tr/20230407/oyuncu-asli-inandik-turkiye-isci-partisine-katildi-1069353448.html

Oyuncu Aslı İnandık, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı

Oyuncu Aslı İnandık, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı tiplemeleriyle tanınan oyuncu Aslı İnandık, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

türkiye işçi partisi (tip)

seçim

parti

oyuncu

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Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, oyuncu Aslı İnandık'ın TİP'e katıldığını duyurdu.Twitter'dan 'Hoşgeldin' diyen Akyürek'in paylaşımı şöyle: "Oyuncu dostumuz Aslı İnandık Tip’e katıldı. Umutta, eşitlikte, aydınlıkta ve kadın dayanışmasında inat eden herkesle bir kişi daha fazlayız!Aramıza hoş geldiniz Aslı İnandık"

https://sputniknews.com.tr/20230404/oyuncu-cezmi-baskin-tipe-uye-oldu--1069184099.html

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türkiye işçi partisi (tip), seçim, parti, oyuncu