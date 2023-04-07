https://sputniknews.com.tr/20230407/oyuncu-asli-inandik-turkiye-isci-partisine-katildi-1069353448.html
Oyuncu Aslı İnandık, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı
Oyuncu Aslı İnandık, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı
Sosyal medya hesaplarından yayınladığı tiplemeleriyle tanınan oyuncu Aslı İnandık, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T21:49+0300
2023-04-07T21:49+0300
2023-04-07T21:53+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye işçi partisi (tip)
seçim
parti
oyuncu
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Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, oyuncu Aslı İnandık'ın TİP'e katıldığını duyurdu.Twitter'dan 'Hoşgeldin' diyen Akyürek'in paylaşımı şöyle: "Oyuncu dostumuz Aslı İnandık Tip’e katıldı. Umutta, eşitlikte, aydınlıkta ve kadın dayanışmasında inat eden herkesle bir kişi daha fazlayız!Aramıza hoş geldiniz Aslı İnandık"
https://sputniknews.com.tr/20230404/oyuncu-cezmi-baskin-tipe-uye-oldu--1069184099.html
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türkiye işçi partisi (tip), seçim, parti, oyuncu
türkiye işçi partisi (tip), seçim, parti, oyuncu
Oyuncu Aslı İnandık, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı
21:49 07.04.2023 (güncellendi: 21:53 07.04.2023) Abone ol
Sosyal medya hesaplarından yayınladığı tiplemeleriyle tanınan oyuncu Aslı İnandık, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı.
Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, oyuncu Aslı İnandık'ın TİP'e katıldığını duyurdu.
Twitter'dan 'Hoşgeldin' diyen Akyürek'in paylaşımı şöyle:
"Oyuncu dostumuz Aslı İnandık Tip’e katıldı. Umutta, eşitlikte, aydınlıkta ve kadın dayanışmasında inat eden herkesle bir kişi daha fazlayız!
Aramıza hoş geldiniz Aslı İnandık"