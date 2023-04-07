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Oyun sırasında eline kelepçe taktı: Çıkartmak için itfaiye geldi
Oyun sırasında eline kelepçe taktı: Çıkartmak için itfaiye geldi
Elazığ’da bir kız çocuğunun oyun oynarken bileklerine taktığı kelepçeyi çıkarmak için ekipler seferber oldu. Çocuk, bir saat süren çalışmanın ardından... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T11:05+0300
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yaşam
elazığ
kelepçe
itfaiye
oyun
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Elazığ'da, Sanayi Mahallesi Gayretli Sokak'ta 12 yaşındaki E.D., kardeşleriyle oyun oynarken bileklerine kelepçe taktı. Çocuk, anahtarı olmayan kelepçeyi çıkaramayınca ailesine haber verdi. Uzun süre uğraşan aile, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ilk olarak kelepçenin arasındaki zinciri kesti. Kelepçeyi bilekten çıkarmak için birçok yöntem deneyen itfaiye erleri, kelepçenin çok sıkışmasından dolayı çalışmayı durdurarak polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, anahtar kullanarak kelepçeyi açmaya çalıştı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kelepçe zor da olsa çocuğun kolundan çıkarıldı. Kelepçeyi çıkarmakta ilk defa bu kadar zorlanan polis ekipleri ise şaşkınlığını gizleyemedi.Kolunda morarma ve ufak çaplı çizikler oluşan çocuk, sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221227/balkonuna-ses-sistemi-kurup-tum-sokaga-gece-gunduz-muzik-dinletti-gozaltina-alindi-1065081157.html
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elazığ, kelepçe, itfaiye, oyun, anahtar
elazığ, kelepçe, itfaiye, oyun, anahtar

Oyun sırasında eline kelepçe taktı: Çıkartmak için itfaiye geldi

11:05 07.04.2023
© İHA / KAMİL CANKILIÇ - RIDVAN YEŞİLIRMAKOyun sırasında eline taktığı kelepçeyi çıkartmak için ekipler bir saat uğraştı
Oyun sırasında eline taktığı kelepçeyi çıkartmak için ekipler bir saat uğraştı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© İHA / KAMİL CANKILIÇ - RIDVAN YEŞİLIRMAK
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Elazığ’da bir kız çocuğunun oyun oynarken bileklerine taktığı kelepçeyi çıkarmak için ekipler seferber oldu. Çocuk, bir saat süren çalışmanın ardından kelepçeden kurtuldu.
Elazığ'da, Sanayi Mahallesi Gayretli Sokak'ta 12 yaşındaki E.D., kardeşleriyle oyun oynarken bileklerine kelepçe taktı.
Çocuk, anahtarı olmayan kelepçeyi çıkaramayınca ailesine haber verdi. Uzun süre uğraşan aile, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ilk olarak kelepçenin arasındaki zinciri kesti. Kelepçeyi bilekten çıkarmak için birçok yöntem deneyen itfaiye erleri, kelepçenin çok sıkışmasından dolayı çalışmayı durdurarak polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, anahtar kullanarak kelepçeyi açmaya çalıştı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kelepçe zor da olsa çocuğun kolundan çıkarıldı. Kelepçeyi çıkarmakta ilk defa bu kadar zorlanan polis ekipleri ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Kolunda morarma ve ufak çaplı çizikler oluşan çocuk, sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
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