Onkoloji Uzmanı Yıldırım: Kanser vakaları farkındalık ve erken teşhisle önlenebilmektedir

“Dünyanın önde gelen eğitim platformlarından biri olan GoStudent, genç nesillerin geleceğe daha iyi hazırlanması, gençlerin ve ebeveynlerin eğitimden ne beklediğini ve eğitim sürecinin nasıl geliştirilebileceğini anlamak amacıyla Avrupa’da ‘GoStudent Eğitimin Geleceği Raporu’ araştırmasını hayata geçirdi. Araştırma, Z ve Alfa kuşaklarının, hem bilgi hem de pratik beceriler kazanabilmek için bütünsel bir öğrenme deneyimi talep ettiğini ortaya koyuyor. Gençlerin yüzde 91’i sevdikleri bir işe sahip olmanın onlar için öncelikli olduğunu belirtiyor. Her dört gençten üçü, eğitimlerinde teknolojinin daha fazla kullanıldığını görmek istiyor. Gençlerin yüzde 73’ü ise teknolojinin öğrenmeyi kolaylaştırabileceğine ve yüzde 69’u da yaratıcılıklarını besleyebileceğine inanıyor.”