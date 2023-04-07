https://sputniknews.com.tr/20230407/onkoloji-uzmani-yildirim-kanser-vakalari-farkindalik-ve-erken-teshisle-onlenebilmektedir-1069470318.html
Onkoloji Uzmanı Yıldırım: Kanser vakaları farkındalık ve erken teşhisle önlenebilmektedir
Onkoloji Uzmanı Yıldırım: Kanser vakaları farkındalık ve erken teşhisle önlenebilmektedir
1-7 Nisan tarihlerinin Kanser Haftası olduğunu hatırlatan onkoloji uzmanı Prof. Dr. Yıldırım kanserde erken tanı vurgusu yaparak, “Tarama programları yaparak... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T20:14+0300
2023-04-07T20:14+0300
2023-04-10T15:15+0300
yeni şeyler rehberi
radyo
kanser
öğrenci
farkındalık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069472225_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_85e05583a7251d079114d22d409b4a97.jpg
Onkoloji Uzmanı Yıldırım: Kanser vakaları farkındalık ve erken teşhisle önlenebilmektedir
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nde bu hafta gençlerin yapay zekaya bakış açılarının araştırma sonuçları, kanser haftasında kanserin artan yaygınlığı ve dünya rakamları, Türkiye'nin içme suyunun durumunu ve lojistik sektöründe dijitalleşmenin getirdiği kazançlar alanında uzman konuklarla masaya yatırılıyor.
Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına Gostudent Türkiye Ülke Müdürü Barış Üçok ve onkoloji uzmanı Prof. Dr. Yeşim Yıldırım konuk oldular.Üçok: Gençler eğitimlerinde teknolojiyi daha fazla görmek istiyorGoStudent’ın Z ve Alfa kuşağı üzerinde yaptığı son araştırmaları örnek veren Gostudent Türkiye Ülke Müdürü Barış Üçok, teknolojinin gelecekte eğitim ve öğrenme üzerindeki etkisini artıracağını belirterek şunları söyledi:Yıldırım: Ülkemizde kanser hasta sayısı artmaktadırKanserin görülme oranlarının giderek arttığını belirten onkoloji uzmanı Prof. Yeşim Yıldırım, kanserde farkındalığın önemine vurgu yaparak şu cümleleri söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Serhat Ayan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069472225_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d17f707d853d520031a65d20b2dd36ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo, kanser, öğrenci, farkındalık, аудио
radyo, kanser, öğrenci, farkındalık, аудио
Onkoloji Uzmanı Yıldırım: Kanser vakaları farkındalık ve erken teşhisle önlenebilmektedir
20:14 07.04.2023 (güncellendi: 15:15 10.04.2023) Abone ol
1-7 Nisan tarihlerinin Kanser Haftası olduğunu hatırlatan onkoloji uzmanı Prof. Dr. Yıldırım kanserde erken tanı vurgusu yaparak, “Tarama programları yaparak veya aşılamalar ile erken tanı ve tedavi milyonlarca hayat kurtarılabilir” dedi.
Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına Gostudent Türkiye Ülke Müdürü Barış Üçok ve onkoloji uzmanı Prof. Dr. Yeşim Yıldırım konuk oldular.
Üçok: Gençler eğitimlerinde teknolojiyi daha fazla görmek istiyor
GoStudent’ın Z ve Alfa kuşağı üzerinde yaptığı son araştırmaları örnek veren Gostudent Türkiye Ülke Müdürü Barış Üçok, teknolojinin gelecekte eğitim ve öğrenme üzerindeki etkisini artıracağını belirterek şunları söyledi:
“Dünyanın önde gelen eğitim platformlarından biri olan GoStudent, genç nesillerin geleceğe daha iyi hazırlanması, gençlerin ve ebeveynlerin eğitimden ne beklediğini ve eğitim sürecinin nasıl geliştirilebileceğini anlamak amacıyla Avrupa’da ‘GoStudent Eğitimin Geleceği Raporu’ araştırmasını hayata geçirdi. Araştırma, Z ve Alfa kuşaklarının, hem bilgi hem de pratik beceriler kazanabilmek için bütünsel bir öğrenme deneyimi talep ettiğini ortaya koyuyor. Gençlerin yüzde 91’i sevdikleri bir işe sahip olmanın onlar için öncelikli olduğunu belirtiyor. Her dört gençten üçü, eğitimlerinde teknolojinin daha fazla kullanıldığını görmek istiyor. Gençlerin yüzde 73’ü ise teknolojinin öğrenmeyi kolaylaştırabileceğine ve yüzde 69’u da yaratıcılıklarını besleyebileceğine inanıyor.”
Yıldırım: Ülkemizde kanser hasta sayısı artmaktadır
Kanserin görülme oranlarının giderek arttığını belirten onkoloji uzmanı Prof. Yeşim Yıldırım, kanserde farkındalığın önemine vurgu yaparak şu cümleleri söyledi:
“Kanserle ilgili toplumu bilgilendirme ve farkındalık yaratmak amacıyla Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği 1956 yılından itibaren her yıl 1-7 Nisan tarihlerini ‘Kanser Haftası’ olarak belirlemiştir.Ülkemizde de kanser önemli bir sorundur ve dünyadaki rakamlara paralel olarak kanser tanısı alan hasta sayısı giderek artmaktadır. 2020 rakamlarına bakacak olursak yaklaşık 230 bin yeni vaka tespit edilmiş olup en sık görülen kanserler erkeklerde; akciğer, prostat, kalın barsak mesane ve mide kanseri ve kadınlarda; meme, tiroit, kalın barsak, akciğer ve rahim kanserleridir. Kanser vakalarının üçte biri farkındalık ve erken teşhisle önlenebilmektedir. Yani gerekli stratejik yaklaşımlarla örneğin, tarama programları yaparak veya aşılamalar ile erken tanı ve tedavi milyonlarca hayat kurtarılabilir.”