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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230407/numan-kurtulmus-listelerde-onemli-bir-yenileme-olacak-1069339804.html
Numan Kurtulmuş: Listelerde önemli bir yenileme olacak
Numan Kurtulmuş: Listelerde önemli bir yenileme olacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, milletvekili aday listelerinde önemli bir yenileme olacağını belirterek, "TBMM'de en genç grubu AK Parti grubu... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T14:43+0300
2023-04-07T14:43+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
milletvekili
ittifak
milletvekili adayı
numan kurtulmuş
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV yayınında seçim sürecine ilişkin soruları yanıtladı:"Kamuoyu anketleri ve mülakatlar yapıldı" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, "Yoğun bir çalışma yapıldı. En güçlü adayların belirlenmesi için çalışma yapıldı. Artık son noktaya gelindi, son rötüşlar yapılmaya başlandı." dedi.'DSP kararını verirse AK Parti listelerinde yer alırlar'AK Parti'nin DSP ziyaretini de değerlendirdi Kurtulmuş ve "DSP kararını verirse AK Parti listelerinde yer alırlar" dedi.'Bakan arkadaşların aday gösterildikleri illerde hiç şüphesiz ilave katkıları olacak'Kurtulmuş, bakanların aday gösterildikleri ilde katkı sağlayacaklarına dikkat çekti ve "Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Türkiye'nin hangi istikamete yürüyeceğini tespit edileceği bir seçime gidiyoruz. Bakan arkadaşların aday gösterildikleri illerde hiç şüphesiz ilave katkıları olacak. Tanınmışlıklarından, millete yaptıkları hizmetlerinden dolayı seçim bölgelerinden daha fazla milletvekili çıkacağını düşünüyoruz. Böylece AK Parti'nin Meclis'teki grubu çok olsun. Cumhurbaşkanımız seçildikten sonra dilediğini bakan yapar. Bu AK Parti'ye hem değişim hem de mücadele azmi getirecektir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230304/chpnin-olaganustu-myk-toplantisi-sona-erdi-1067806939.html
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ak parti, milletvekili, ittifak, milletvekili adayı, numan kurtulmuş
ak parti, milletvekili, ittifak, milletvekili adayı, numan kurtulmuş

Numan Kurtulmuş: Listelerde önemli bir yenileme olacak

14:43 07.04.2023
© AANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, milletvekili aday listelerinde önemli bir yenileme olacağını belirterek, "TBMM'de en genç grubu AK Parti grubu, kadın temsilinin en fazla olduğu parti de AK Parti olacaktır." dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV yayınında seçim sürecine ilişkin soruları yanıtladı:
"Cumhur İttifakı olarak başından beri ilkeli bir siyaset izliyoruz. Burada herhangi bir koltuk pazarlığı yapılmadı. Millet İttifakı ile aramızdaki en önemli fark da budur. İttifaktaki 4 parti kendi listeleriyle seçime girecek. Ama ortak bir istikamette yürüyüşlerine devam edeceklerdir. Kulislerde ne konuşulduğunun bir önemi yoktur, her parti kendi listesiyle seçimlere girecektir. Biz Cumhur İttifakı olarak kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Cumhur İttifakı'nın Meclis'te de çoğunluğu yakalayacağına inanıyoruz. Bu seçimde de listelerde önemli bir yenileme olacak. TBMM'nin en genç grubu AK Parti grubu olacaktır, kadın temsilinin en fazla olduğu parti de AK Parti olacaktır. Çok dinamik, güçlü ve Türkiye'yi temsil eden, halkın beklentilerini karşılayan bir listenin ortaya çıkacağını ümit ediyoruz."
"Kamuoyu anketleri ve mülakatlar yapıldı" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, "Yoğun bir çalışma yapıldı. En güçlü adayların belirlenmesi için çalışma yapıldı. Artık son noktaya gelindi, son rötüşlar yapılmaya başlandı." dedi.

'DSP kararını verirse AK Parti listelerinde yer alırlar'

AK Parti'nin DSP ziyaretini de değerlendirdi Kurtulmuş ve "DSP kararını verirse AK Parti listelerinde yer alırlar" dedi.

'Bakan arkadaşların aday gösterildikleri illerde hiç şüphesiz ilave katkıları olacak'

Kurtulmuş, bakanların aday gösterildikleri ilde katkı sağlayacaklarına dikkat çekti ve "Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Türkiye'nin hangi istikamete yürüyeceğini tespit edileceği bir seçime gidiyoruz. Bakan arkadaşların aday gösterildikleri illerde hiç şüphesiz ilave katkıları olacak. Tanınmışlıklarından, millete yaptıkları hizmetlerinden dolayı seçim bölgelerinden daha fazla milletvekili çıkacağını düşünüyoruz. Böylece AK Parti'nin Meclis'teki grubu çok olsun. Cumhurbaşkanımız seçildikten sonra dilediğini bakan yapar. Bu AK Parti'ye hem değişim hem de mücadele azmi getirecektir" dedi.
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