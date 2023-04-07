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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230407/millet-ittifaki-yskye-ek-protokol-metni-sundu-1069349210.html
Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu
Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Millet İttifakı adına Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) ek bir protokol sunduklarını, CHP ve İYİ Parti'nin 14 Mayıs 2023... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T17:48+0300
2023-04-07T17:48+0300
2023 türkiye seçimleri
millet ittifakı
seçim
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İyi Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, YSK Başkanlığına geldi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, çıkışta yaptığı açıklamada, YSK başkanlığına daha önce 6 siyasi partinin Millet İttifakı adıyla seçime gireceklerine dair ittifak protokol sunduklarını, cumhurbaşkanı adaylarının ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu anımsattı.Bugün, seçim ittifakı protokolüne ek bir protokolü YSK'ye sunduklarını belirten Erkek, "Bu protokol uyarınca da Millet İttifakı çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacaklardır. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden göstereceklerdir." dedi.Demokratik Sol Parti'nin Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladığının belirtilmesi üzerine Erkek, "Takdir kendilerinin." ifadelerini kullandı.
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millet ittifakı, seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
millet ittifakı, seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)

Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu

17:48 07.04.2023
© AAYüksek Seçim Kurulu
Yüksek Seçim Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Millet İttifakı adına Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) ek bir protokol sunduklarını, CHP ve İYİ Parti'nin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili seçimine kendi liste ve logolarıyla katılacağını, diğer 4 partinin ise CHP listelerinden gireceğini bildirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İyi Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, YSK Başkanlığına geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, çıkışta yaptığı açıklamada, YSK başkanlığına daha önce 6 siyasi partinin Millet İttifakı adıyla seçime gireceklerine dair ittifak protokol sunduklarını, cumhurbaşkanı adaylarının ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu anımsattı.
Bugün, seçim ittifakı protokolüne ek bir protokolü YSK'ye sunduklarını belirten Erkek, "Bu protokol uyarınca da Millet İttifakı çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacaklardır. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden göstereceklerdir." dedi.
Demokratik Sol Parti'nin Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladığının belirtilmesi üzerine Erkek, "Takdir kendilerinin." ifadelerini kullandı.
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