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MHP’li Meclis Üyesi Faruk Kökçür: Tiktok uygulaması Türkiye’de yasaklansın
MHP’li Meclis Üyesi Faruk Kökçür: Tiktok uygulaması Türkiye’de yasaklansın
Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin MHP’li üyesi Faruk Kökçür, Türkiye’de 35 milyon kullanıcısı olan Tiktok uygulamasının gençlere birçok olumsuzluğa teşvik... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
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politika
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yasak
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MHP’li Meclis Üyesi Faruk Kökçür, Türkiye’de 30 milyondan fazla kullanıcısı olan Tiktok uygulamasının kullanıcılarına 'kötü örnek olduğunu' söyledi. Kökçür konuşmasına şöyle devam etti:
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türkiye, tiktok, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), yasak, faruk kökçür, sosyal medya
türkiye, tiktok, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), yasak, faruk kökçür, sosyal medya

MHP’li Meclis Üyesi Faruk Kökçür: Tiktok uygulaması Türkiye’de yasaklansın

15:07 07.04.2023
© İHA / MEVLÜT TINASMHP’li Meclis üyesi Faruk Kökçür: Tiktok uygulaması Türkiye’de yasaklansın
MHP’li Meclis üyesi Faruk Kökçür: Tiktok uygulaması Türkiye’de yasaklansın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© İHA / MEVLÜT TINAS
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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin MHP’li üyesi Faruk Kökçür, Türkiye’de 35 milyon kullanıcısı olan Tiktok uygulamasının gençlere birçok olumsuzluğa teşvik ettiğine dikkat çekerek, uygulamanın Türkiye’de yasaklanmasını istedi.
MHP’li Meclis Üyesi Faruk Kökçür, Türkiye’de 30 milyondan fazla kullanıcısı olan Tiktok uygulamasının kullanıcılarına 'kötü örnek olduğunu' söyledi.
Kökçür konuşmasına şöyle devam etti:
“Tiktok uygulaması kullanma bakımından Türkiye üçüncü sırada ve Türkiye’de 30 milyon kullanıcısı var. Bu kullanıcı grubunun yaş grubu ise ağırlıklı olarak 14 ile 17 arasında değişiyor. Bu yaş grubu çocuklar her türlü dış etkiye açık çocuklar demek. Eğitimci olduğumuz için biliyoruz. Bir çok ülke Tiktoku yasakladı. İnşallah Türkiye’de devletimiz hükümetimiz bunu yasaklar diye umuyorum. Tiktokta argo içeren söylemlerin haricinde şiddet, cinsellik, çıplaklık, uyuşturucu kullanımına özendirme siber taciz, cinsel istismara teşvik edilmektedir. Tiktok ülkemizde kesinlikle yasaklanmalıdır, tiktoku kapatalım, geleceğimizi garanti altına alalım.”
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