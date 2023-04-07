https://sputniknews.com.tr/20230407/meteoroloji-ulke-genelinde-5-gun-boyunca-saganak-kar-ve-firtina-bekleniyor-1069312789.html

Meteoroloji: Ülke genelinde 5 gün boyunca sağanak, kar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji: Ülke genelinde 5 gün boyunca sağanak, kar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji 7 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde 5 boyunca gök gürültülü sağanak, kar ve fırtına bekleniyor. 18 ile ise sarı... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T06:30+0300

2023-04-07T06:30+0300

2023-04-07T06:30+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 14°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 12°CÇok bulutluKOCAELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlıMUĞLA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniye ve Adana'nın kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olacağı tahmin ediliyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.HATAY °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.İç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Karaman çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıKONYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıBatı KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 7°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıDÜZCE °C, 11°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 11°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Doğu AnadoluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ELAZIĞ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Güneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Batman ve Siirt'in kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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