https://sputniknews.com.tr/20230407/meksikada-toptanci-pazarinda-yangin--1069332477.html
Meksika’da toptancı pazarında yangın
Meksika’da toptancı pazarında yangın
Meksika’nın başkenti Mexico City’deki bir toptancı pazarında yangın çıktı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T13:22+0300
2023-04-07T13:22+0300
2023-04-07T13:22+0300
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meksika
mexico city
market
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Meksika’nın başkenti Mexico City’deki Central de Abasto toptancı pazarının ahşap palet, karton kutu ve kasaların depolandığı bölümünde yerel saatle 19.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.Yükselen alev ve yoğun duman gökyüzünü sardı.Yaklaşık 200 itfaiyecinin alevlere müdahalesi sürerken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.
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Meksika’da toptancı pazarında yangın
Meksika’da toptancı pazarında yangın
2023-04-07T13:22+0300
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video, meksika, mexico city, market, yangın, видео
video, meksika, mexico city, market, yangın, видео
Meksika’da toptancı pazarında yangın
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Meksika’nın başkenti Mexico City’deki bir toptancı pazarında yangın çıktı.
Meksika’nın başkenti Mexico City’deki Central de Abasto toptancı pazarının ahşap palet, karton kutu ve kasaların depolandığı bölümünde yerel saatle 19.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
Yükselen alev ve yoğun duman gökyüzünü sardı.
Yaklaşık 200 itfaiyecinin alevlere müdahalesi sürerken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.