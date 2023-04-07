https://sputniknews.com.tr/20230407/meksikada-dovusturulen-horoz-rakibi-yerine-sahibine-saldirdi--1069331303.html
Meksika’da dövüştürülen horoz, rakibi yerine sahibine saldırdı
Meksika’da dövüştürülen horoz, rakibi yerine sahibine saldırdı
Meksika’nın Colima eyaletinde dövüştürülmek için serbest bırakılan horoz rakibine değil de sahibine saldırdı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T13:18+0300
2023-04-07T13:18+0300
2023-04-07T13:18+0300
dünya
video
horoz
horoz dövüşü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/07/1069331002_0:48:919:564_1920x0_80_0_0_d743e16c3eca4e2ae037c4844b5cb1c0.png
Meksika’nın Colima eyaletinin başkenti Colima'da horoz dövüşü esnasında ilginç anlar yaşandı. Horoz dövüşü için boş bir alana getirilen 2 horoz sahipleri tarafından serbest bırakıldı.Fakat horozlardan biri karşısındaki horoz yerine sahibine saldırdı. Aldığı darbeler sonucu bacağından ciddi şekilde yaralanan şahıs bir eliyle horozu yakalarken, diğer eliyle de bacağını tutarak yardım istedi.Bacağı kanlar içinde kalan şahsa ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/07/1069331002_52:0:865:610_1920x0_80_0_0_605cd0879344f2c3fcd204f8e460eb02.png
Meksika’da dövüştürülen horoz, rakibi yerine sahibine saldırdı
Meksika’da dövüştürülen horoz, rakibi yerine sahibine saldırdı
2023-04-07T13:18+0300
true
PT0M17S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, horoz, horoz dövüşü, видео
video, horoz, horoz dövüşü, видео
Meksika’da dövüştürülen horoz, rakibi yerine sahibine saldırdı
Abone ol
Meksika’nın Colima eyaletinde dövüştürülmek için serbest bırakılan horoz rakibine değil de sahibine saldırdı.
Meksika’nın Colima eyaletinin başkenti Colima'da horoz dövüşü esnasında ilginç anlar yaşandı.
Horoz dövüşü için boş bir alana getirilen 2 horoz sahipleri tarafından serbest bırakıldı.
Fakat horozlardan biri karşısındaki horoz yerine sahibine saldırdı.
Aldığı darbeler sonucu bacağından ciddi şekilde yaralanan şahıs bir eliyle horozu yakalarken, diğer eliyle de bacağını tutarak yardım istedi.
Bacağı kanlar içinde kalan şahsa ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.