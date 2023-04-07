https://sputniknews.com.tr/20230407/meksikada-dovusturulen-horoz-rakibi-yerine-sahibine-saldirdi--1069331303.html

Meksika’da dövüştürülen horoz, rakibi yerine sahibine saldırdı

Meksika’da dövüştürülen horoz, rakibi yerine sahibine saldırdı

Meksika’nın Colima eyaletinde dövüştürülmek için serbest bırakılan horoz rakibine değil de sahibine saldırdı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

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horoz dövüşü

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Meksika’nın Colima eyaletinin başkenti Colima'da horoz dövüşü esnasında ilginç anlar yaşandı. Horoz dövüşü için boş bir alana getirilen 2 horoz sahipleri tarafından serbest bırakıldı.Fakat horozlardan biri karşısındaki horoz yerine sahibine saldırdı. Aldığı darbeler sonucu bacağından ciddi şekilde yaralanan şahıs bir eliyle horozu yakalarken, diğer eliyle de bacağını tutarak yardım istedi.Bacağı kanlar içinde kalan şahsa ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.

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Meksika’da dövüştürülen horoz, rakibi yerine sahibine saldırdı Meksika’da dövüştürülen horoz, rakibi yerine sahibine saldırdı 2023-04-07T13:18+0300 true PT0M17S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, horoz, horoz dövüşü, видео