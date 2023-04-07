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2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230407/mehmet-barlas-7li-masa-ortak-liste-kararini-pkknin-dayatmasiyla-mi-aldi-yoksa-tesaduf-mu-1069316458.html
Mehmet Barlas: 7'li Masa ortak liste kararını PKK'nın dayatmasıyla mı aldı yoksa tesadüf mü?
Mehmet Barlas: 7'li Masa ortak liste kararını PKK'nın dayatmasıyla mı aldı yoksa tesadüf mü?
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü köşe yazısında Altılı Masa bileşeni dört partinin CHP ile birlikte ortak liste kararı almasını değerlendirdi... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
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Mehmet Barlas'ın "Ortak liste kararı tesadüf mü, PKK’nın talimatı mı?" başlıklı yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230406/saadet-partisi-deva-partisi-demokrat-parti-ve-gelecek-partisi-secime-chp-listesinden-girecek-1069261019.html
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türkiye, altılı masa, mehmet barlas, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
türkiye, altılı masa, mehmet barlas, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Mehmet Barlas: 7'li Masa ortak liste kararını PKK'nın dayatmasıyla mı aldı yoksa tesadüf mü?

09:55 07.04.2023
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü köşe yazısında Altılı Masa bileşeni dört partinin CHP ile birlikte ortak liste kararı almasını değerlendirdi. Barlas, "7'li Masa ortak liste kararını PKK'nın dayatmasıyla mı aldı yoksa tesadüf mü?" diye sordu.
Mehmet Barlas'ın "Ortak liste kararı tesadüf mü, PKK’nın talimatı mı?" başlıklı yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
"Dünkü Sabah Gazetesi'nde ilginç bir haber vardı. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, muhalefetin ortak listeyle seçime girmesi gerektiğini sert bir dille ilan etmiş. Karasu'nun açıklamaları şu sözlerle son buluyor: "Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır." Bu haberi okuyunca merakla 7'li koalisyon masasının ortak liste konusunda ne karar vereceğini takip etmeye başladım. Bakalım PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun sert talimatına mı uyacaklardı yoksa her parti seçime bağımsız mı girecekti?"
"Dün öğle saatlerine ajanslara merakımı giderecek bir haber düştü. Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti, 14 Mayıs seçimlerine CHP listesinden gireceklerini açıkladı. Şimdi kafamı kurcalayan bir başka soru var: 7'li Masa bu ortak liste kararını PKK'nın dayatmasıyla mı aldı yoksa tamamen tesadüf mü? Bu soru çok anlamlı mı bilmiyorum. Çünkü Erdoğan nefreti ile gözleri körelmiş bu 7'li koalisyon masasının terör, PKK ve milli güvenlikle ilgili hiçbir hassasiyetinin kalmadığını düşünüyorum. Gelelim ortak liste kararına... Bu ne anlama geliyor? Partiler seçimlere kendi logolarıyla katılmayacak. Milletvekillerini CHP listelerinden aday gösterecek ve seçim çalışmalarında CHP'ye oy isteyecek?"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek
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