https://sputniknews.com.tr/20230407/mebin-sozlesmeli-personel-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1069351251.html

MEB'in sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

MEB'in sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T19:45+0300

2023-04-07T19:45+0300

2023-04-07T19:45+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24-30 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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meb, milli eğitim bakanlığı (meb)