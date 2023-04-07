https://sputniknews.com.tr/20230407/mebin-sozlesmeli-personel-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1069351251.html
MEB'in sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB'in sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T19:45+0300
2023-04-07T19:45+0300
2023-04-07T19:45+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24-30 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb)
meb, milli eğitim bakanlığı (meb)
MEB'in sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24-30 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.