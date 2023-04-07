MEB'in sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek 5 bin sözleşmeli personele ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı.



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