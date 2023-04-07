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MEB'in sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB'in sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24-30 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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meb, mahmut özer, ösym, sözleşmeli personel
meb, mahmut özer, ösym, sözleşmeli personel

MEB'in sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

22:27 07.04.2023
© DHAMilli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© DHA
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24-30 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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