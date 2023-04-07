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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230407/lula-da-silvadan-batiya-ukrayna-elestirisi-savasa-girmeden-once-barisa-sans-vermeliydiler-1069352250.html
Lula da Silva'dan Batı’ya Ukrayna eleştirisi: Savaşa girmeden önce barışa şans vermeliydiler
Lula da Silva'dan Batı’ya Ukrayna eleştirisi: Savaşa girmeden önce barışa şans vermeliydiler
Ukrayna krizinde ABD ve müttefiklerini eleştiren Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, AB ve ABD'nin krizi yatıştırmaya çalışmak yerine Kiev'i... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T21:09+0300
2023-04-07T21:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
brezilya
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ukrayna krizi konusunda ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirerek, ‘savaş başlamadan önce barışa şans verilmeliydi’ dedi.Ne Rusya’nın ne de Ukrayna’nın, kendilerine belirledikleri hedeflere ulaşabileceğini ifade eden Lula da Silva, iki ülkenin, barış görüşmelerini kolaylaştırmak için bir arabulucuya ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, AB ve ABD'nin krizi yatıştırmaya çalışmak yerine Kiev'i desteklemek için çok hızlı davrandığını vurguladı.Çalışma yeri olan Palacio do Planalto'da medya mensuplarıyla yaptığı kahvaltıda konuşan Lula da Silva, "Savaşa gerek yok" diyerek, ABD ve müttefiklerini Ukrayna krizindeki rolleri nedeniyle eleştirdi.“Gelişmiş dünya, özellikle AB ve ABD, müzakereye gerekli zamanı ayırmadan önce, savaşa bu şekilde ve bu kadar hızlı girmeme seçeneğine sahipti“ diyen Lula da Silva, “Barış müzakereleri yürütmek çok zordur" ifadesini kullandı.Gelecek hafta, Ukrayna krizi konusunda Brezilya'yla benzer bir pozisyona sahip olan Çin'e ziyaret edecek, Lula da Silva, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le olan temaslarının "bir yıl önce yapılması gereken" konuşmaya yol açacağını umduğunu ifade etti.Krizde Hindistan ve Endonezya'nın da bir rolü olabileceğini ekleyen Lula da Silva, çatışmaların nasıl sona erebileceği konusundaki görüşünü anlattı. Kırım'ın statüsünün tartışma dışında bırakılmasını öneren Brezilyalı lider, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “Ukrayna'daki toprakları elinde tutamayacağını söyledi.Lula, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin de "her şeyi isteyemeyeceğine" inandığını da ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230407/cin-fransa-bildirisinde-uluslararasi-hukuk-ve-bm-sarti-temelinde-ukraynada-baris-cabasina-destek-1069348552.html
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Lula da Silva'dan Batı’ya Ukrayna eleştirisi: Savaşa girmeden önce barışa şans vermeliydiler

21:09 07.04.2023 (güncellendi: 21:14 07.04.2023)
© AABrezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva
Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AA
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Ukrayna krizinde ABD ve müttefiklerini eleştiren Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, AB ve ABD'nin krizi yatıştırmaya çalışmak yerine Kiev'i desteklemek için çok hızlı davrandığını söyledi.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ukrayna krizi konusunda ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirerek, ‘savaş başlamadan önce barışa şans verilmeliydi’ dedi.
Ne Rusya’nın ne de Ukrayna’nın, kendilerine belirledikleri hedeflere ulaşabileceğini ifade eden Lula da Silva, iki ülkenin, barış görüşmelerini kolaylaştırmak için bir arabulucuya ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, AB ve ABD'nin krizi yatıştırmaya çalışmak yerine Kiev'i desteklemek için çok hızlı davrandığını vurguladı.
Çalışma yeri olan Palacio do Planalto'da medya mensuplarıyla yaptığı kahvaltıda konuşan Lula da Silva, "Savaşa gerek yok" diyerek, ABD ve müttefiklerini Ukrayna krizindeki rolleri nedeniyle eleştirdi.
“Gelişmiş dünya, özellikle AB ve ABD, müzakereye gerekli zamanı ayırmadan önce, savaşa bu şekilde ve bu kadar hızlı girmeme seçeneğine sahipti“ diyen Lula da Silva, “Barış müzakereleri yürütmek çok zordur" ifadesini kullandı.
Gelecek hafta, Ukrayna krizi konusunda Brezilya'yla benzer bir pozisyona sahip olan Çin'e ziyaret edecek, Lula da Silva, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le olan temaslarının "bir yıl önce yapılması gereken" konuşmaya yol açacağını umduğunu ifade etti.
Krizde Hindistan ve Endonezya'nın da bir rolü olabileceğini ekleyen Lula da Silva, çatışmaların nasıl sona erebileceği konusundaki görüşünü anlattı. Kırım'ın statüsünün tartışma dışında bırakılmasını öneren Brezilyalı lider, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “Ukrayna'daki toprakları elinde tutamayacağını söyledi.
Lula, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin de "her şeyi isteyemeyeceğine" inandığını da ekledi.
Çin Devlet Başkanı ŞI Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Çin ziyaretinin son gününde babasının memleketi Guangdong eyaletinde ağırlarken, iki lider samimi pozlar verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
Ukrayna krizi
Çin-Fransa bildirisinde uluslararası hukuk ve BM Şartı temelinde Ukrayna'da barış çabasına destek
17:35
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