https://sputniknews.com.tr/20230407/lavrov-13-nisanda-semerkantta-duzenlenecek-afganistan-konferansina-katilacak-1069354529.html
Lavrov, 13 Nisan'da Semerkant’ta düzenlenecek Afganistan Konferansı’na katılacak
Lavrov, 13 Nisan'da Semerkant’ta düzenlenecek Afganistan Konferansı’na katılacak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un 13 Nisan'da Özbekistan’da düzenlenecek Afganistan’a komşu ülkelerin dışişleri bakanları konferansına katılacağı açıklandı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T22:24+0300
2023-04-07T22:24+0300
2023-04-07T22:24+0300
dünya
rusya
afganistan
semerkant
sergey lavrov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068670938_0:2:2960:1667_1920x0_80_0_0_5814d15c6f10615ed1956e677888de6a.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 13 Nisan'da Özbekistan'da dördüncüsü düzenlenecek Afganistan’a komşu ülkelerin dışişleri bakanları konferansına katılacağı belirtildi.Açıklamada, “13 Nisan'da Semerkant’ta (Özbekistan) Rusya, Çin, İran, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın katılımıyla Afganistan’a komşu ülkelerin dışişleri bakanları dördüncü konferansının yapılması planlanıyor. Rus heyetine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık edecek” denildi.Açıklamada ayrıca, toplantının gündeminin bölgesel ortakların Afganistan sorununun siyasi çözümüne katkıda bulunma, bu ülkedeki insani ve sosyo-ekonomik durumun istikrara kavuşturulmasına yönelik adımlar olacağı kaydedildi.
rusya
afganistan
semerkant
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068670938_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_430b84610857cb49cf650d0d49e38587.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, afganistan, semerkant, sergey lavrov
rusya, afganistan, semerkant, sergey lavrov
Lavrov, 13 Nisan'da Semerkant’ta düzenlenecek Afganistan Konferansı’na katılacak
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un 13 Nisan'da Özbekistan’da düzenlenecek Afganistan’a komşu ülkelerin dışişleri bakanları konferansına katılacağı açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 13 Nisan'da Özbekistan'da dördüncüsü düzenlenecek Afganistan’a komşu ülkelerin dışişleri bakanları konferansına katılacağı belirtildi.
Açıklamada, “13 Nisan'da Semerkant’ta (Özbekistan) Rusya, Çin, İran, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın katılımıyla Afganistan’a komşu ülkelerin dışişleri bakanları dördüncü konferansının yapılması planlanıyor. Rus heyetine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık edecek” denildi.
Açıklamada ayrıca, toplantının gündeminin bölgesel ortakların Afganistan sorununun siyasi çözümüne katkıda bulunma, bu ülkedeki insani ve sosyo-ekonomik durumun istikrara kavuşturulmasına yönelik adımlar olacağı kaydedildi.