KVKK'dan 'telefonlarınızda gizlilik tercihlerinizi belirleyin' uyarısı

Türkiye
SON DAKİKA | DSP'ye seçim ziyareti yapan AK Partili Yıldırım: Görüşlerimiz farklı olsa da hassasiyetlerimiz aynı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Haber Bülteni
00:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Samandağ Belediye Başkanı: ‘AFAD gönderilen erzakları kendi yardımlarıymış gibi gösteriyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçime 38 gün kala sahadan gelen veriler neler?
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İYİ Parti'den sonra CHP il binasına da silahlı saldırı girşimi
12:46
45 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Kupa'da Trabzonspor'dan sonra Galatasaray da elendi
14:06
45 dk
ANKARA FARKI
Seçim ikinci tura kalırsa muhalefette birlik sağlanabilir mi?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
AB'nin Pekin çıkarması
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
60 günlük deprem bilançosu
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Millet İttifakı'nda ortak liste kararı
20:45
44 dk
HABERLER
Haber Bülteni
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kamu işçilerinin sıkıntıları
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:10
50 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
4 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye ve dünyadaki gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Türkiye'den Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay...
20:45
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230407/kvkkdan-telefonlarinizda-gizlilik-tercihlerinizi-belirleyin-uyarisi-1069321910.html
KVKK'dan 'telefonlarınızda gizlilik tercihlerinizi belirleyin' uyarısı
KVKK'dan 'telefonlarınızda gizlilik tercihlerinizi belirleyin' uyarısı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin geçmişi, bugünü ve geleceği etkilediğini belirterek, dijital dünyadaki... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T11:38+0300
2023-04-07T11:38+0300
yaşam
cep telefonu
bilgisayar
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
gizlilik
güvenlik
kişisel veri
kişisel veri
kişisel veriler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1a/1044364339_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_216ada5d772c80e41f7718ec10a769ae.jpg
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin geçmişi, bugünü ve geleceği etkilediğini belirterek, dijital dünyadaki birçok tehlikenin önüne geçmek için akıllı cihazlarda gizlilik tercihlerinin belirlenmesi tavsiyesinde bulundu.Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin geçmişi, bugünü ve geleceği etkilediğini belirterek, dijital dünyadaki birçok tehlikenin önüne geçmek için akıllı cihazlarda gizlilik tercihlerinin belirlenmesi tavsiyesinde bulundu.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de yeni bir dönem başlarken, 2018'de yapılan yönetmelik değişikliğiyle de 7 Nisan'ın, "Kişisel Verileri Koruma Günü" olarak kutlanması kararlaştırıldı.Kişisel Verileri Koruma Günü'ne ilişkin konuşan KVKK Başkanı Prof. Dr Bilir, günün anlamını; kişisel veri farkındalığı oluşturmak, veri koruma kültürü meydana getirmek ve kişisel verilerin korunmasında alınabilecek bireysel tedbirlerin önemine dikkati çekmek olarak tanımladı. Bilir, amaçları arasında çocuklar ve gençlerin de ilgisini bu konuya çekmenin bulunduğunu söyledi.Bilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin bilgi vererek, kanunun, kişisel verileri işleyen kişi, kurum ve kuruluşlara birtakım yükümlülükler getirdiğini vurguladı. Bilir, "Kanun, kişisel verilerin hangi şartlar altında işlenebileceğinin, ne tür güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğinin çerçevesini çizmiştir. Verisi işlenen kişilere ise kişisel verilerin korunmasıyla ilgili belirli haklar tanıyarak, verileri üzerinde denetim yapma imkanı sağlamıştır." dedi.Kanunun yasaklayıcı değil, düzenleyici bir yaklaşımı esas aldığını belirten Bilir, kanunda KVKK'ye verilen ilk görevin "kişisel verilerin temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak" olduğunu dile getirdi.Kişisel Verileri Koruma Günü'nün bu yılki temasının çocukları odak noktasına koyarak belirlendiğini söyleyen Bilir, "Bu yılki etkinliğin temasını 'Dijital Çağda Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması' olarak belirledik." diye konuştu.Bilir, etkinlik kapsamında "Çocukların Dijital Hakları, Çocukların Çevrimiçi Mahremiyeti, Siber Zorbalık, Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması ve Farkındalık" konularının da ele alınacağını, etkinliğe lise düzeyinde çeşitli okullardan öğrenci ve öğretmenlerin de katılacağını dile getirdi.KVKK'nin daha önce de çocuklar ve gençler için çeşitli etkinlikler düzenlediğini anımsatan Bilir, geçen yıl KVKK ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 44. Küresel Mahremiyet Konferansı'nda da çocukların kişisel verilerinin korunması konusunun ön plana çıkarıldığını kaydetti.'Akıllı cihazda kendinize özgü kullanım belirleyin'KVKK Başkanı Bilir, dijitalleşen çağda verilerin korunmasının daha da fazla önem kazandığını belirterek, bu konuda kullanıcılara tavsiyelerde bulundu.Özellikle akıllı cihazlarda gizlilik tercihlerinin belirlenmesi gerektiğine işaret eden Bilir, şöyle devam etti:Öte yandan son dönemde seçmen kaydı sorgulama işlemleriyle ilgili kötü niyetli kişiler tarafından elektronik posta veya kısa mesaj gönderilerek kişisel verilerin hedeflendiğini aktaran Bilir, resmi kanallar dışındaki seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.Sahip olunan haklar neler?Faruk Bilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişilerin kendileriyle ilgili verilerin işlenip işlenmediğiyle ilgili çeşitli haklarının bulunduğuna işaret etti.Kanuna aykırı veri işlenmesinden dolayı zarara uğranması halinde, bu zararın giderilmesini istemenin de bu haklar arasında yer aldığını aktaran Bilir, şu ifadeleri kullandı:29 binden fazla başvuru sonuçlandıKVKK'ye bugüne kadar yapılan başvurular ve verilen kararlar hakkında da bilgi veren Bilir, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1a/1044364339_180:0:1380:900_1920x0_80_0_0_29ef075a004759f8b1fa0f7c75b0705f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cep telefonu, bilgisayar, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), gizlilik, güvenlik, kişisel veri, kişisel veri, kişisel veriler
cep telefonu, bilgisayar, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), gizlilik, güvenlik, kişisel veri, kişisel veri, kişisel veriler

KVKK'dan 'telefonlarınızda gizlilik tercihlerinizi belirleyin' uyarısı

11:38 07.04.2023
© DHACep telefonu
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© DHA
Abone olTelegram
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin geçmişi, bugünü ve geleceği etkilediğini belirterek, dijital dünyadaki birçok tehlikenin önüne geçmek için akıllı cihazlarda gizlilik tercihlerinin belirlenmesi tavsiyesinde bulundu.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin geçmişi, bugünü ve geleceği etkilediğini belirterek, dijital dünyadaki birçok tehlikenin önüne geçmek için akıllı cihazlarda gizlilik tercihlerinin belirlenmesi tavsiyesinde bulundu.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin geçmişi, bugünü ve geleceği etkilediğini belirterek, dijital dünyadaki birçok tehlikenin önüne geçmek için akıllı cihazlarda gizlilik tercihlerinin belirlenmesi tavsiyesinde bulundu.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de yeni bir dönem başlarken, 2018'de yapılan yönetmelik değişikliğiyle de 7 Nisan'ın, "Kişisel Verileri Koruma Günü" olarak kutlanması kararlaştırıldı.
Kişisel Verileri Koruma Günü'ne ilişkin konuşan KVKK Başkanı Prof. Dr Bilir, günün anlamını; kişisel veri farkındalığı oluşturmak, veri koruma kültürü meydana getirmek ve kişisel verilerin korunmasında alınabilecek bireysel tedbirlerin önemine dikkati çekmek olarak tanımladı. Bilir, amaçları arasında çocuklar ve gençlerin de ilgisini bu konuya çekmenin bulunduğunu söyledi.
Bilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin bilgi vererek, kanunun, kişisel verileri işleyen kişi, kurum ve kuruluşlara birtakım yükümlülükler getirdiğini vurguladı. Bilir, "Kanun, kişisel verilerin hangi şartlar altında işlenebileceğinin, ne tür güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğinin çerçevesini çizmiştir. Verisi işlenen kişilere ise kişisel verilerin korunmasıyla ilgili belirli haklar tanıyarak, verileri üzerinde denetim yapma imkanı sağlamıştır." dedi.
Kanunun yasaklayıcı değil, düzenleyici bir yaklaşımı esas aldığını belirten Bilir, kanunda KVKK'ye verilen ilk görevin "kişisel verilerin temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak" olduğunu dile getirdi.
Kişisel Verileri Koruma Günü'nün bu yılki temasının çocukları odak noktasına koyarak belirlendiğini söyleyen Bilir, "Bu yılki etkinliğin temasını 'Dijital Çağda Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması' olarak belirledik." diye konuştu.
Bilir, etkinlik kapsamında "Çocukların Dijital Hakları, Çocukların Çevrimiçi Mahremiyeti, Siber Zorbalık, Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması ve Farkındalık" konularının da ele alınacağını, etkinliğe lise düzeyinde çeşitli okullardan öğrenci ve öğretmenlerin de katılacağını dile getirdi.
KVKK'nin daha önce de çocuklar ve gençler için çeşitli etkinlikler düzenlediğini anımsatan Bilir, geçen yıl KVKK ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 44. Küresel Mahremiyet Konferansı'nda da çocukların kişisel verilerinin korunması konusunun ön plana çıkarıldığını kaydetti.

'Akıllı cihazda kendinize özgü kullanım belirleyin'

KVKK Başkanı Bilir, dijitalleşen çağda verilerin korunmasının daha da fazla önem kazandığını belirterek, bu konuda kullanıcılara tavsiyelerde bulundu.
Özellikle akıllı cihazlarda gizlilik tercihlerinin belirlenmesi gerektiğine işaret eden Bilir, şöyle devam etti:
"Her şeyden önce kişisel verilerimizin öneminin farkına varmalı ve kişisel verilerimizin hayatımızı nasıl etkilediğinin farkında olmalıyız. Kişisel verilerimizin sadece geçmişimizi ve bugünümüzü değil, aynı zamanda geleceğimizi de etkilediğinin bilincine varmalıyız. Bu anlamda, hem gerçek hem de dijital ortamlarda 'neleri paylaşmalıyım' sorusundan önce, 'neleri paylaşmamalıyım' sorusunu kendimize sormalıyız. Bilhassa akıllı cihazlarımızın gizlilik ve güvenlik ayarlarını düzenleyerek kendimize özgü kullanım tercihlerini belirlemeliyiz. Alacağımız basit tedbirlerle dijital dünyadaki birçok tehlikenin ve dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçmek bizim elimizde."
Öte yandan son dönemde seçmen kaydı sorgulama işlemleriyle ilgili kötü niyetli kişiler tarafından elektronik posta veya kısa mesaj gönderilerek kişisel verilerin hedeflendiğini aktaran Bilir, resmi kanallar dışındaki seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Sahip olunan haklar neler?

Faruk Bilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişilerin kendileriyle ilgili verilerin işlenip işlenmediğiyle ilgili çeşitli haklarının bulunduğuna işaret etti.
Kanuna aykırı veri işlenmesinden dolayı zarara uğranması halinde, bu zararın giderilmesini istemenin de bu haklar arasında yer aldığını aktaran Bilir, şu ifadeleri kullandı:
"Herkes kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, verinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme ve imha işlemlerinin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı veri işlemeden dolayı zarara uğramışsa bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir."

29 binden fazla başvuru sonuçlandı

KVKK'ye bugüne kadar yapılan başvurular ve verilen kararlar hakkında da bilgi veren Bilir, şunları söyledi:
"Bugüne kadar CİMER'den gelenler de dahil olmak üzere 31 bin 310 şikayet, ihbar ve başvuru ulaştı. Bunlardan 29 bin 161'i sonuçlandırıldı. 1048 veri ihlal bildirimi Kurula intikal etti, bu bildirimlerden 229'u ilan edildi. Kurumun görev ve yetki alanına giren konularda ise 933 hukuki görüş verildi. Ayrıca yurt dışına kişisel veri aktarımında yeterli nitelikleri taşıyan 6 taahhütname Kurul tarafından onaylandı. Yapılan incelemeler sonucunda ise 210 milyon 605 bin lira idari yaptırım uygulandı."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала