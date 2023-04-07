https://sputniknews.com.tr/20230407/kvkkdan-telefonlarinizda-gizlilik-tercihlerinizi-belirleyin-uyarisi-1069321910.html

KVKK'dan 'telefonlarınızda gizlilik tercihlerinizi belirleyin' uyarısı

KVKK'dan 'telefonlarınızda gizlilik tercihlerinizi belirleyin' uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin geçmişi, bugünü ve geleceği etkilediğini belirterek, dijital dünyadaki... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T11:38+0300

2023-04-07T11:38+0300

2023-04-07T11:38+0300

yaşam

cep telefonu

bilgisayar

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

gizlilik

güvenlik

kişisel veri

kişisel veri

kişisel veriler

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin geçmişi, bugünü ve geleceği etkilediğini belirterek, dijital dünyadaki birçok tehlikenin önüne geçmek için akıllı cihazlarda gizlilik tercihlerinin belirlenmesi tavsiyesinde bulundu.Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin geçmişi, bugünü ve geleceği etkilediğini belirterek, dijital dünyadaki birçok tehlikenin önüne geçmek için akıllı cihazlarda gizlilik tercihlerinin belirlenmesi tavsiyesinde bulundu.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de yeni bir dönem başlarken, 2018'de yapılan yönetmelik değişikliğiyle de 7 Nisan'ın, "Kişisel Verileri Koruma Günü" olarak kutlanması kararlaştırıldı.Kişisel Verileri Koruma Günü'ne ilişkin konuşan KVKK Başkanı Prof. Dr Bilir, günün anlamını; kişisel veri farkındalığı oluşturmak, veri koruma kültürü meydana getirmek ve kişisel verilerin korunmasında alınabilecek bireysel tedbirlerin önemine dikkati çekmek olarak tanımladı. Bilir, amaçları arasında çocuklar ve gençlerin de ilgisini bu konuya çekmenin bulunduğunu söyledi.Bilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin bilgi vererek, kanunun, kişisel verileri işleyen kişi, kurum ve kuruluşlara birtakım yükümlülükler getirdiğini vurguladı. Bilir, "Kanun, kişisel verilerin hangi şartlar altında işlenebileceğinin, ne tür güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğinin çerçevesini çizmiştir. Verisi işlenen kişilere ise kişisel verilerin korunmasıyla ilgili belirli haklar tanıyarak, verileri üzerinde denetim yapma imkanı sağlamıştır." dedi.Kanunun yasaklayıcı değil, düzenleyici bir yaklaşımı esas aldığını belirten Bilir, kanunda KVKK'ye verilen ilk görevin "kişisel verilerin temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak" olduğunu dile getirdi.Kişisel Verileri Koruma Günü'nün bu yılki temasının çocukları odak noktasına koyarak belirlendiğini söyleyen Bilir, "Bu yılki etkinliğin temasını 'Dijital Çağda Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması' olarak belirledik." diye konuştu.Bilir, etkinlik kapsamında "Çocukların Dijital Hakları, Çocukların Çevrimiçi Mahremiyeti, Siber Zorbalık, Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması ve Farkındalık" konularının da ele alınacağını, etkinliğe lise düzeyinde çeşitli okullardan öğrenci ve öğretmenlerin de katılacağını dile getirdi.KVKK'nin daha önce de çocuklar ve gençler için çeşitli etkinlikler düzenlediğini anımsatan Bilir, geçen yıl KVKK ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 44. Küresel Mahremiyet Konferansı'nda da çocukların kişisel verilerinin korunması konusunun ön plana çıkarıldığını kaydetti.'Akıllı cihazda kendinize özgü kullanım belirleyin'KVKK Başkanı Bilir, dijitalleşen çağda verilerin korunmasının daha da fazla önem kazandığını belirterek, bu konuda kullanıcılara tavsiyelerde bulundu.Özellikle akıllı cihazlarda gizlilik tercihlerinin belirlenmesi gerektiğine işaret eden Bilir, şöyle devam etti:Öte yandan son dönemde seçmen kaydı sorgulama işlemleriyle ilgili kötü niyetli kişiler tarafından elektronik posta veya kısa mesaj gönderilerek kişisel verilerin hedeflendiğini aktaran Bilir, resmi kanallar dışındaki seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.Sahip olunan haklar neler?Faruk Bilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişilerin kendileriyle ilgili verilerin işlenip işlenmediğiyle ilgili çeşitli haklarının bulunduğuna işaret etti.Kanuna aykırı veri işlenmesinden dolayı zarara uğranması halinde, bu zararın giderilmesini istemenin de bu haklar arasında yer aldığını aktaran Bilir, şu ifadeleri kullandı:29 binden fazla başvuru sonuçlandıKVKK'ye bugüne kadar yapılan başvurular ve verilen kararlar hakkında da bilgi veren Bilir, şunları söyledi:

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cep telefonu, bilgisayar, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), gizlilik, güvenlik, kişisel veri, kişisel veri, kişisel veriler