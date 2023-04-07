https://sputniknews.com.tr/20230407/kremlinden-macron-ve-leyenin-cin-ziyaretine-iliskin-aciklama-cok-onemli-temaslar-1069338316.html

Kremlin'den Macron ve Leyen'in Çin ziyaretine ilişkin açıklama: Çok önemli temaslar

Kremlin'den Macron ve Leyen'in Çin ziyaretine ilişkin açıklama: Çok önemli temaslar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'le... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T14:19+0300

2023-04-07T14:19+0300

2023-04-07T14:34+0300

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Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin dün Pekin'de yapılan görüşmeleri değerlendirmesini istemesi üzerine, "Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB Komisyonu Başkanı Leyen'in katılımıyla yapılan görüşmeler, çok önemli temaslardır. Elbette biz de, bununla ilgili tüm haberleri takip ettik" dedi.Çin'in egemen bir tutuma sahip çok ciddi ve çok büyük bir ülke olduğunu, dış baskı altında tutumunu değiştirmediğini belirten Peskov, Rusya ve Çin'i ikili ilişkilerin birbirine bağladığını, çok zengin bir ilişki yelpazesine sahip olduklarını ve odaklandıkları ana hususun bu olduğunu kaydetti.'Birlik Devlet Güvenlik Konsepti, nükleer çevreleme politikası esaslarında değişiklik gerektirmiyor'Peskov, dün Kremlin'de yapılan Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısı çerçevesinde Birlik Devleti'nin güvenliğine ilişkin soruları yanıtladı.Birlik Devleti Güvenlik Konsepti belgesinin hazırlanması için çalışmaların sürdüğünü ve zamana ihtiyaç olduğunu söyleyen Peskov, belgenin en kısa sürede hazırlanacağını anlattı.Peskov, Birlik Devleti'nin güvenliğin Rusya'nın nükleer çevreleme politikasının esaslarının gözden geçirilmesini gerektirmediğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230406/si-macron-leyen-gorusmesine-masa-damga-vurdu-putin-masasinin-cin-modeliyle-abye-bahce-dersi--1069300080.html

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