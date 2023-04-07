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Kremlin'den Macron ve Leyen'in Çin ziyaretine ilişkin açıklama: Çok önemli temaslar
Kremlin'den Macron ve Leyen'in Çin ziyaretine ilişkin açıklama: Çok önemli temaslar
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'le... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T14:19+0300
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dünya
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Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin dün Pekin'de yapılan görüşmeleri değerlendirmesini istemesi üzerine, "Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB Komisyonu Başkanı Leyen'in katılımıyla yapılan görüşmeler, çok önemli temaslardır. Elbette biz de, bununla ilgili tüm haberleri takip ettik" dedi.Çin'in egemen bir tutuma sahip çok ciddi ve çok büyük bir ülke olduğunu, dış baskı altında tutumunu değiştirmediğini belirten Peskov, Rusya ve Çin'i ikili ilişkilerin birbirine bağladığını, çok zengin bir ilişki yelpazesine sahip olduklarını ve odaklandıkları ana hususun bu olduğunu kaydetti.'Birlik Devlet Güvenlik Konsepti, nükleer çevreleme politikası esaslarında değişiklik gerektirmiyor'Peskov, dün Kremlin'de yapılan Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısı çerçevesinde Birlik Devleti'nin güvenliğine ilişkin soruları yanıtladı.Birlik Devleti Güvenlik Konsepti belgesinin hazırlanması için çalışmaların sürdüğünü ve zamana ihtiyaç olduğunu söyleyen Peskov, belgenin en kısa sürede hazırlanacağını anlattı.Peskov, Birlik Devleti'nin güvenliğin Rusya'nın nükleer çevreleme politikasının esaslarının gözden geçirilmesini gerektirmediğinin altını çizdi.
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rusya, çin, ab, ursula von der leyen, açıklama, ukrayna
rusya, çin, ab, ursula von der leyen, açıklama, ukrayna

Kremlin'den Macron ve Leyen'in Çin ziyaretine ilişkin açıklama: Çok önemli temaslar

14:19 07.04.2023 (güncellendi: 14:34 07.04.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINEmmanuel Macron- Şi Cinping- Ursula von der Leyen
Emmanuel Macron- Şi Cinping- Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'le yaptığı görüşmelerin çok önemli olduğunu ve bununla ilgili tüm haberleri takip ettiklerini söyledi.
Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin dün Pekin'de yapılan görüşmeleri değerlendirmesini istemesi üzerine, "Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB Komisyonu Başkanı Leyen'in katılımıyla yapılan görüşmeler, çok önemli temaslardır. Elbette biz de, bununla ilgili tüm haberleri takip ettik" dedi.

Çin'in egemen bir tutuma sahip çok ciddi ve çok büyük bir ülke olduğunu, dış baskı altında tutumunu değiştirmediğini belirten Peskov, Rusya ve Çin'i ikili ilişkilerin birbirine bağladığını, çok zengin bir ilişki yelpazesine sahip olduklarını ve odaklandıkları ana hususun bu olduğunu kaydetti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de ağırladığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von de Leyen ile üçlü görüşme için alışılmadık tasarımı olan bir yuvarlak masayı tercih etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
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Dün, 22:25

'Birlik Devlet Güvenlik Konsepti, nükleer çevreleme politikası esaslarında değişiklik gerektirmiyor'

Peskov, dün Kremlin'de yapılan Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısı çerçevesinde Birlik Devleti'nin güvenliğine ilişkin soruları yanıtladı.

Birlik Devleti Güvenlik Konsepti belgesinin hazırlanması için çalışmaların sürdüğünü ve zamana ihtiyaç olduğunu söyleyen Peskov, belgenin en kısa sürede hazırlanacağını anlattı.

Peskov, Birlik Devleti'nin güvenliğin Rusya'nın nükleer çevreleme politikasının esaslarının gözden geçirilmesini gerektirmediğinin altını çizdi.
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