https://sputniknews.com.tr/20230407/kremlin-natonun-ukraynadaki-catismaya-karismasi-ozel-harekatin-sonucunu-etkilemeyecek-1069349496.html

Kremlin: NATO’nun Ukrayna’daki çatışmaya karışması özel harekatın sonucunu etkilemeyecek

Kremlin: NATO’nun Ukrayna’daki çatışmaya karışması özel harekatın sonucunu etkilemeyecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ve NATO’nun Ukrayna’daki çatışmaya doğrudan veya dolaylı karıştığına ilişkin hiçbir şüphelerinin olmadığını, ama bu katılımın... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T18:15+0300

2023-04-07T18:15+0300

2023-04-07T18:15+0300

ukrayna krizi

kremlin

abd

rusya

nato

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN’e açıklamasında, ABD ve NATO'nun Ukrayna'nın bahar aylarında düzenlemeyi planladığı saldırıya destek vermek için yaptığı gizli planların sosyal medya üzerinden sızdırılmasını değerlendirdi.Peskov, “ABD ve NATO'nun Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya doğrudan veya dolaylı olarak karıştığına dair en ufak bir şüphemiz bile yok” ifadesini kullandı.“ABD ve NATO’nun, Ukrayna’daki çatışmaya katılımı önemli ölçüde artıyor” diyen Kremlin Sözcüsü, “Bu süreci takip ediyoruz. Elbette bu, tüm hikayeyi karmaşıklaştırıyor, ancak özel harekatın sonucunu etkilemeyecek.” diye ekledi.Daha önce New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un, Ukraynalı askerlerin durumu ve ABD ile NATO'nun Ukrayna ordusunu güçlendirme planına dair materyallerin sosyal medyaya sızdırılmasını araştırdığını bildirmişti.

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