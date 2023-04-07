https://sputniknews.com.tr/20230407/kilicdaroglundan-yeni-video-ey-ceteler-siz-hala-anlamadiniz-bay-kemal-asla-yolundan-donmez-1069353367.html

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Ey çeteler, siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Ey çeteler, siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal, "Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T21:35+0300

2023-04-07T21:35+0300

2023-04-07T21:48+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

chp kadın kolları

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/02/1069049143_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_0e94792ab3191b4f1dae69caf7eb947b.jpg

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, korku dağları sarmış. Çok önemli bir mesele var, hepinizi 21.30’da buraya bekliyorum." açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu saat 21.30'da , "Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok ciddi, bu seçim de çok hayati. Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez" notuyla bir video yayınladı.CHP lideri, videoda, şu ifadelere yer verdi:Kılıçdaroğlu, daha sonra Twitter hesabından "Buyurun, engellenen kampanyamızın ilk filmi. 418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım. Son günlerinizin keyfini çıkarın çeteler..." ifadeleriyle bir video paylaştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, chp kadın kolları, kemal kılıçdaroğlu