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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230407/kilicdaroglundan-yeni-video-ey-ceteler-siz-hala-anlamadiniz-bay-kemal-asla-yolundan-donmez-1069353367.html
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Ey çeteler, siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Ey çeteler, siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal, "Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T21:35+0300
2023-04-07T21:48+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
chp kadın kolları
kemal kılıçdaroğlu
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, korku dağları sarmış. Çok önemli bir mesele var, hepinizi 21.30’da buraya bekliyorum." açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu saat 21.30'da , "Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok ciddi, bu seçim de çok hayati. Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez" notuyla bir video yayınladı.CHP lideri, videoda, şu ifadelere yer verdi:Kılıçdaroğlu, daha sonra Twitter hesabından "Buyurun, engellenen kampanyamızın ilk filmi. 418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım. Son günlerinizin keyfini çıkarın çeteler..." ifadeleriyle bir video paylaştı.
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chp, chp kadın kolları, kemal kılıçdaroğlu
chp, chp kadın kolları, kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Ey çeteler, siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez

21:35 07.04.2023 (güncellendi: 21:48 07.04.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AA
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal, "Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok ciddi, bu seçim de çok hayati. Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez" dedi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, korku dağları sarmış. Çok önemli bir mesele var, hepinizi 21.30’da buraya bekliyorum." açıklamasını yaptı.
Kılıçdaroğlu saat 21.30'da , "Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok ciddi, bu seçim de çok hayati. Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez" notuyla bir video yayınladı.
CHP lideri, videoda, şu ifadelere yer verdi:
Sevgili halkım sizden çalınan bir para var. Tam 418 milyar dolar. 20 yılda bine yakın yandaş şirket bir araya geldi ve hazineyi soydu. Çalınan para sizin paranız. Evlatlarınızın parasını gasp ettiler. Bu arada şunu da söyleyeyim devletle birlikte dürüstçe hizmet veren on binlerce şirket var. Onların hepsinin başımın üstünde yeri var.
Ben de bu yandaş çetelerle ilgili çok net konuştum. 'Can düşmanımdır' dedim. Bu çetelerden tahsis edeceğim 418 milyar dolarla halkım için yapacaklarımı anlattım. Kısa filmlerle. Bu filmler bu gece televizyonlarda yayınlanacak. Bazı kanallar yayınlamayı reddetti. Hırsızlığa kalkan oluşturacak bir yasak için kimlere haber uçurduklarını biliyorum. Ey çeteler, ey o halkın gasp edilmiş parasıyla alınmış medyalar ben sizden mi korkacağım? Ben bu mücadelede ölümü göze almışım sizin sansürlerinizden mi geri adım atacağım? Halkımız refaha ve huzura kavuşacak. Bunun için ben sizinle ölümüne mücadele edeceğim. Ben sırtımı milletime yaslıyorum. Vallahi biz bu işi yaparız ve yapacağız. 418 milyar dolar serisinin ilk filmini birazdan paylaşacağım."
Kılıçdaroğlu, daha sonra Twitter hesabından "Buyurun, engellenen kampanyamızın ilk filmi. 418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım. Son günlerinizin keyfini çıkarın çeteler..." ifadeleriyle bir video paylaştı.
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