https://sputniknews.com.tr/20230407/iyi-partili-yilmaz-cok-fazla-evi-olan-ve-piyasaya-surmeyenden-daha-fazla-vergi-alinacak-1069307710.html

İYİ Partili Yılmaz: Çok fazla evi olan ve piyasaya sürmeyen kişilerden daha fazla vergi alınacak

İYİ Partili Yılmaz: Çok fazla evi olan ve piyasaya sürmeyen kişilerden daha fazla vergi alınacak

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, yüksek kira fiyatlarına çözüm olarak çok sayıda eve sahip olan ve kiralamayan ev sahiplerinden daha yüksek... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T00:11+0300

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2023 türkiye seçimleri

iyi parti

ekonomi

kira

fahiş fiyat

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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Millet İttifakı'nın kazanması durumunda uygulamaya koyacakları ekonomi politikalarını Habertürk'te katıldığı canlı yayında anlattı.Yüksek kira fiyatları ve barınma sorununa çözüm olarak yabancılara vatandaşlık karşılığı konut satışını durduracaklarını ifade eden Yılmaz, çok fazla ev almış kişilerin evlerini piyasaya sürmeleri için teşvik edileceklerini söyledi. Yılmaz, "Senin belli bir sayıdan fazla evin varsa onun üzerindeki vergi artırılacak. Eğer yatırım amaçlı bir ev alıyorsan ve bunu boş tutuyorsan bunu piyasaya sürmemiz lazım. Çok evi boş tutarsan vergi giderek artacak" dedi.

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2023

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Sputnik Türkiye

iyi parti, ekonomi, kira, fahiş fiyat