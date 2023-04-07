İYİ Partili Yılmaz: Çok fazla evi olan ve piyasaya sürmeyen kişilerden daha fazla vergi alınacak
00:11 07.04.2023 (güncellendi: 00:29 07.04.2023)
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© AA
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, yüksek kira fiyatlarına çözüm olarak çok sayıda eve sahip olan ve kiralamayan ev sahiplerinden daha yüksek oranda vergi alarak evini piyasaya sürmesini teşvik edeceklerini söyledi.
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Millet İttifakı'nın kazanması durumunda uygulamaya koyacakları ekonomi politikalarını Habertürk'te katıldığı canlı yayında anlattı.
Yüksek kira fiyatları ve barınma sorununa çözüm olarak yabancılara vatandaşlık karşılığı konut satışını durduracaklarını ifade eden Yılmaz, çok fazla ev almış kişilerin evlerini piyasaya sürmeleri için teşvik edileceklerini söyledi. Yılmaz, "Senin belli bir sayıdan fazla evin varsa onun üzerindeki vergi artırılacak. Eğer yatırım amaçlı bir ev alıyorsan ve bunu boş tutuyorsan bunu piyasaya sürmemiz lazım. Çok evi boş tutarsan vergi giderek artacak" dedi.
Yüksek kira fiyatları ve barınma sorununa çözüm olarak yabancılara vatandaşlık karşılığı konut satışını durduracaklarını ifade eden Yılmaz, çok fazla ev almış kişilerin evlerini piyasaya sürmeleri için teşvik edileceklerini söyledi. Yılmaz, "Senin belli bir sayıdan fazla evin varsa onun üzerindeki vergi artırılacak. Eğer yatırım amaçlı bir ev alıyorsan ve bunu boş tutuyorsan bunu piyasaya sürmemiz lazım. Çok evi boş tutarsan vergi giderek artacak" dedi.
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Yılmaz, yüksek kira sorununa yönelik çözümlerini anlattı: Çok sayıda eve sahip olan kişilerin evlerini piyasaya sürmeleri teşvik edilecek. Yatırım amaçlı alınan ve boş tutulan evlerden yüksek vergi alınacak https://t.co/n01bPE2dYP pic.twitter.com/rKpi8yV1pe— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 6, 2023