https://sputniknews.com.tr/20230407/istanbulda-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1069357627.html
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir'de düzenlenecek program nedeniyle 8 Nisan Cumartesi günü trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T23:26+0300
2023-04-07T23:26+0300
2023-04-07T23:27+0300
türkiye
istanbul
istanbul emniyet müdürlüğü
başakşehir
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İstanbul Başakşehir'de yarın gerçekleştirilecek program dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Başakşehir'de düzenlenecek program nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Bu kapsamda saat 09.00'dan program bitimine kadar Kayaşehir Bulvarı ve Armağan Sokak ile buralara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.Sürücüler, bu yollara alternatif güzergahlar olarak Gazi Yaşargil Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nı kullanabilecek.
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istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, başakşehir
istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, başakşehir
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
23:26 07.04.2023 (güncellendi: 23:27 07.04.2023) Abone ol
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir'de düzenlenecek program nedeniyle 8 Nisan Cumartesi günü trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
İstanbul Başakşehir'de yarın gerçekleştirilecek program dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Başakşehir'de düzenlenecek program nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu kapsamda saat 09.00'dan program bitimine kadar Kayaşehir Bulvarı ve Armağan Sokak ile buralara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.
Sürücüler, bu yollara alternatif güzergahlar olarak Gazi Yaşargil Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nı kullanabilecek.