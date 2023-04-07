https://sputniknews.com.tr/20230407/istanbulda-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1069357627.html

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir'de düzenlenecek program nedeniyle 8 Nisan Cumartesi günü trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T23:26+0300

2023-04-07T23:26+0300

2023-04-07T23:27+0300

türkiye

istanbul

istanbul emniyet müdürlüğü

başakşehir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065887676_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_779c32b5fb5ebd6b1f3f7cad7b5a7366.jpg

İstanbul Başakşehir'de yarın gerçekleştirilecek program dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Başakşehir'de düzenlenecek program nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Bu kapsamda saat 09.00'dan program bitimine kadar Kayaşehir Bulvarı ve Armağan Sokak ile buralara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.Sürücüler, bu yollara alternatif güzergahlar olarak Gazi Yaşargil Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nı kullanabilecek.

türkiye

istanbul

başakşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, başakşehir