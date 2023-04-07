CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açan 4 kişi yakalandı

"Olayda kullanılan 34 VLE … plakalı özel aracın A.P. adlı şahıs adına tescilli olduğu belirlenmiştir. Söz konusu araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan A.P, B.Ö, A.Ö. ve F.E.E. adlı 4 şüpheli şahıs Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi'nde yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada 1 adet silah ile 15 adet fişek, şüpheli F.E.E'nin ikametinde yapılan aramada 3,77 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde E.D. isimli şahsın 'Sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği' beyan edilmiştir."