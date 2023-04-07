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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açan 4 kişi yakalandı
CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açan 4 kişi yakalandı
İstanbul Valiliği, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesi olayına ilişkin yapılan çalışmalarda, ateş açıldığı tespit... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T17:50+0300
2023-04-07T17:52+0300
2023 türkiye seçimleri
istanbul valiliği
chp
silah
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Valiliğin yazılı açıklamasında, dün saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.Çevredeki Plaka Algılama ve Plaka Tanıma sistemlerinden elde edilen kamera görüntülerinin incelendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, firari şüpheli E.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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istanbul valiliği, chp, silah
istanbul valiliği, chp, silah

CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açan 4 kişi yakalandı

17:50 07.04.2023 (güncellendi: 17:52 07.04.2023)
© AA / CHP, bayrak, logo
CHP, bayrak, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AA /
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İstanbul Valiliği, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesi olayına ilişkin yapılan çalışmalarda, ateş açıldığı tespit edilen araç ile 4 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Valiliğin yazılı açıklamasında, dün saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.
Çevredeki Plaka Algılama ve Plaka Tanıma sistemlerinden elde edilen kamera görüntülerinin incelendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olayda kullanılan 34 VLE … plakalı özel aracın A.P. adlı şahıs adına tescilli olduğu belirlenmiştir. Söz konusu araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan A.P, B.Ö, A.Ö. ve F.E.E. adlı 4 şüpheli şahıs Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi'nde yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada 1 adet silah ile 15 adet fişek, şüpheli F.E.E'nin ikametinde yapılan aramada 3,77 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde E.D. isimli şahsın 'Sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği' beyan edilmiştir."
Açıklamada, firari şüpheli E.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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