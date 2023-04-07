https://sputniknews.com.tr/20230407/israilde-ruhsati-bulunanlara-silah-tasima-cagrisi-1069351022.html
İsrail'de ruhsatı bulunanlara silah taşıma çağrısı
İsrail'de ruhsatı bulunanlara silah taşıma çağrısı
İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai, "Polisin ve emniyet güçlerinin tüm alanlardaki çalışmalarının yanı sıra içinde bulunduğumuz günlerde ruhsatlı silahı olan ve... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T19:15+0300
2023-04-07T19:15+0300
2023-04-07T19:15+0300
dünya
ortadoğu
israil
kobi shabtai
ruhsat
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İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai, polisin teyakkuz halinde bulunması gerektiğini belirterek, ruhsatlı silahı olan tüm İsraillilere silah taşıma çağrısı yaptı.Polis Şefi Shabtai, yaptığı yazılı açıklamada güvenlik birimlerinin çalışmalarına değindi.Shabtai, açıklamasında, "Polisin ve emniyet güçlerinin tüm bölgelerdeki çalışmalarının yanı sıra içinde bulunduğumuz günlerde ruhsatlı silahı olan ve bunu yasal çerçevede kullanmayı bilen herkesi, silah taşımaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Ürdün Vadisi bölgesindeki saldırı ve son gelişmeleri değerlendirmek için güvenlik güçleriyle yaptığı toplantıda Shabtai, "Kudüs odaklı operasyonel hazırlıklarımız tüm bölgelerde sürdürülüyor. Her bir polisin, en yüksek seviyedeki teyakkuz halini muhafaza etmesi gerekiyor" görüşünü paylaştı.İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki yerleşimci öldürülmüş, biri de ağır yaralanmıştı.Yetkililer, kimliği belirlenemeyen saldırganın olay yerinden kaçtığını belirtmişti.
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ortadoğu, israil, kobi shabtai, ruhsat
ortadoğu, israil, kobi shabtai, ruhsat
İsrail'de ruhsatı bulunanlara silah taşıma çağrısı
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İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai, "Polisin ve emniyet güçlerinin tüm alanlardaki çalışmalarının yanı sıra içinde bulunduğumuz günlerde ruhsatlı silahı olan ve bunu yasal çerçevede kullanmayı bilen herkesi, silah taşımaya çağırıyorum" dedi.
İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai, polisin teyakkuz halinde bulunması gerektiğini belirterek, ruhsatlı silahı olan tüm İsraillilere silah taşıma çağrısı yaptı.
Polis Şefi Shabtai, yaptığı yazılı açıklamada güvenlik birimlerinin çalışmalarına değindi.
Shabtai, açıklamasında, "Polisin ve emniyet güçlerinin tüm bölgelerdeki çalışmalarının yanı sıra içinde bulunduğumuz günlerde ruhsatlı silahı olan ve bunu yasal çerçevede kullanmayı bilen herkesi, silah taşımaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Ürdün Vadisi bölgesindeki saldırı ve son gelişmeleri değerlendirmek için güvenlik güçleriyle yaptığı toplantıda Shabtai, "Kudüs odaklı operasyonel hazırlıklarımız tüm bölgelerde sürdürülüyor. Her bir polisin, en yüksek seviyedeki teyakkuz halini muhafaza etmesi gerekiyor" görüşünü paylaştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki yerleşimci öldürülmüş, biri de ağır yaralanmıştı.
Yetkililer, kimliği belirlenemeyen saldırganın olay yerinden kaçtığını belirtmişti.