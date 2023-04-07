İsrail ordusu Gazze’ye saldırmaya başladığını duyurdu
00:29 07.04.2023 (güncellendi: 00:54 07.04.2023)
© AAİsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.
© AA
Ayrıntılar geliyor
Gazze'de patlama sesinin duyulmasının ardından İsrail ordusu Gazze’ye saldırmaya başladığını açıkladı.
Sky News televizyonu hava saldırıları neticesinde Gazze Şeridi'nin merkez ve kuzey bölgelerinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi.
اولین تصویر از آغاز حمله دشمن صهیونیستی به غزه pic.twitter.com/f4ZOtbjUBk— روزنامه ایران (@IranNewspaper) April 6, 2023
Yerel kaynaklar ise, Beyt Hanun bölgesinin saldırıların hedefi olduğu bilgisini paylaştı.
وسائل إعلام فلسطينية: صواريخ أرض جو تستهدف طائرات إسرائيلية في سماء قطاع غزة— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) April 6, 2023
وسائل إعلام فلسطينية: دوي انفجارات قوية في بيت حانون شمال قطاع غزة— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) April 6, 2023