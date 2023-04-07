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İŞKUR'dan mobil uygulama: Hangi hizmetlere erişilebilecek?
İŞKUR'dan mobil uygulama: Hangi hizmetlere erişilebilecek?
İŞKUR, mobil uygulamasıyla hizmet vermeye başladı. Uygulamayla iş başvuruları işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği başvuruları yapılabilecek, öz geçmiş... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
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İŞKUR e-Şube üzerinden verilen tüm hizmetler, mobil uygulamada sunulmaya başlandı.Android ve İOS uygulama mağazası üzerinden indirilebilecek İŞKUR e-Şube mobil uygulama ile kullanıcılar e-Şube’de sunulan tüm hizmetlere ulaşabilecek.Bu sayede İŞKUR’un vermiş olduğu çevrim içi hizmetlere yeni bir platform eklenirken, kurumun adını kullanan sahte mobil uygulamaların önüne geçilmesi sağlanacak.Uygulamada neler yapılıyor?Başta iş arayan ve işveren kaydı oluşturmak üzere İŞKUR e-Şube Mobil uygulama ile öz geçmiş oluşturma, ilan açma ve ilan aday yönetimi, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği başvuruları, kurs ve aktif program başvuruları, işbaşı eğitim programı başvuruları, iş ve meslek danışmanlığı başvuruları, staj portalı vb. pek çok hizmet gerçekleştirilebilecek.
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işkur, işsizlik, uygulama
işkur, işsizlik, uygulama

İŞKUR'dan mobil uygulama: Hangi hizmetlere erişilebilecek?

10:21 07.04.2023
© AAİŞKUR
İŞKUR - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AA
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İŞKUR, mobil uygulamasıyla hizmet vermeye başladı. Uygulamayla iş başvuruları işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği başvuruları yapılabilecek, öz geçmiş oluşturulabilecek.
İŞKUR e-Şube üzerinden verilen tüm hizmetler, mobil uygulamada sunulmaya başlandı.
Android ve İOS uygulama mağazası üzerinden indirilebilecek İŞKUR e-Şube mobil uygulama ile kullanıcılar e-Şube’de sunulan tüm hizmetlere ulaşabilecek.

Bu sayede İŞKUR’un vermiş olduğu çevrim içi hizmetlere yeni bir platform eklenirken, kurumun adını kullanan sahte mobil uygulamaların önüne geçilmesi sağlanacak.

Uygulamada neler yapılıyor?

Başta iş arayan ve işveren kaydı oluşturmak üzere İŞKUR e-Şube Mobil uygulama ile öz geçmiş oluşturma, ilan açma ve ilan aday yönetimi, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği başvuruları, kurs ve aktif program başvuruları, işbaşı eğitim programı başvuruları, iş ve meslek danışmanlığı başvuruları, staj portalı vb. pek çok hizmet gerçekleştirilebilecek.
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