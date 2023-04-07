https://sputniknews.com.tr/20230407/iskurdan-mobil-uygulama-hangi-hizmetlere-erisilebilecek-1069318385.html
İŞKUR'dan mobil uygulama: Hangi hizmetlere erişilebilecek?
İŞKUR'dan mobil uygulama: Hangi hizmetlere erişilebilecek?
İŞKUR, mobil uygulamasıyla hizmet vermeye başladı. Uygulamayla iş başvuruları işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği başvuruları yapılabilecek, öz geçmiş... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T10:21+0300
2023-04-07T10:21+0300
2023-04-07T10:21+0300
türkiye
işkur
işsizlik
uygulama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/0e/1042842389_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ea9031218d9042bf60c14e9d9e10c406.jpg
İŞKUR e-Şube üzerinden verilen tüm hizmetler, mobil uygulamada sunulmaya başlandı.Android ve İOS uygulama mağazası üzerinden indirilebilecek İŞKUR e-Şube mobil uygulama ile kullanıcılar e-Şube’de sunulan tüm hizmetlere ulaşabilecek.Bu sayede İŞKUR’un vermiş olduğu çevrim içi hizmetlere yeni bir platform eklenirken, kurumun adını kullanan sahte mobil uygulamaların önüne geçilmesi sağlanacak.Uygulamada neler yapılıyor?Başta iş arayan ve işveren kaydı oluşturmak üzere İŞKUR e-Şube Mobil uygulama ile öz geçmiş oluşturma, ilan açma ve ilan aday yönetimi, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği başvuruları, kurs ve aktif program başvuruları, işbaşı eğitim programı başvuruları, iş ve meslek danışmanlığı başvuruları, staj portalı vb. pek çok hizmet gerçekleştirilebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230323/tuik-2022de-issizlik-yuzde-104-oldu-1068648802.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/0e/1042842389_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_8721cc044e0fdf61cbbe363b55148e8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
işkur, işsizlik, uygulama
işkur, işsizlik, uygulama
İŞKUR'dan mobil uygulama: Hangi hizmetlere erişilebilecek?
Abone ol
İŞKUR, mobil uygulamasıyla hizmet vermeye başladı. Uygulamayla iş başvuruları işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği başvuruları yapılabilecek, öz geçmiş oluşturulabilecek.
İŞKUR e-Şube üzerinden verilen tüm hizmetler, mobil uygulamada sunulmaya başlandı.
Android ve İOS uygulama mağazası üzerinden indirilebilecek İŞKUR e-Şube mobil uygulama ile kullanıcılar e-Şube’de sunulan tüm hizmetlere ulaşabilecek.
Bu sayede İŞKUR’un vermiş olduğu çevrim içi hizmetlere yeni bir platform eklenirken, kurumun adını kullanan sahte mobil uygulamaların önüne geçilmesi sağlanacak.
Uygulamada neler yapılıyor?
Başta iş arayan ve işveren kaydı oluşturmak üzere İŞKUR e-Şube Mobil uygulama ile öz geçmiş oluşturma, ilan açma ve ilan aday yönetimi, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği başvuruları, kurs ve aktif program başvuruları, işbaşı eğitim programı başvuruları, iş ve meslek danışmanlığı başvuruları, staj portalı vb. pek çok hizmet gerçekleştirilebilecek.