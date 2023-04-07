https://sputniknews.com.tr/20230407/iki-komisyon-tbmmnin-tatili-sirasinda-calisabilecek-1069312384.html
İki komisyon, TBMM'nin tatili sırasında çalışabilecek
İki komisyon, TBMM'nin tatili sırasında çalışabilecek
TBMM'deki Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörünün Sorunlarıyla İlgili Araştırma Komisyonu'nun TBMM'nin tatili ve... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T05:33+0300
2023-04-07T05:33+0300
2023-04-07T05:33+0300
türkiye
resmi gazete
tbmm
tatil
meclis araştırma komisyonu
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Resmi Gazete'de yayınlanan TBMM Kararlarına göre, '6 yaşındaki bir kız çocuğunun 'evlilik' adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 12 Nisan tarihi itibarıyla 1 ay uzatılırken, TBMM'nin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilecek.Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu da TBMM'nin tatili ve ara vermesi sırasında görev yapabilecek.Söz konusu kararlar Genel Kurul'un 5 Nisan'daki 85'inci birleşiminde alındı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete, tbmm, tatil, meclis araştırma komisyonu
resmi gazete, tbmm, tatil, meclis araştırma komisyonu
İki komisyon, TBMM'nin tatili sırasında çalışabilecek
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TBMM'deki Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörünün Sorunlarıyla İlgili Araştırma Komisyonu'nun TBMM'nin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Resmi Gazete'de yayınlanan TBMM Kararlarına göre, '6 yaşındaki bir kız çocuğunun 'evlilik' adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 12 Nisan tarihi itibarıyla 1 ay uzatılırken, TBMM'nin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilecek.
Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu da TBMM'nin tatili ve ara vermesi sırasında görev yapabilecek.
Söz konusu kararlar Genel Kurul'un 5 Nisan'daki 85'inci birleşiminde alındı.