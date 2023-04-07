https://sputniknews.com.tr/20230407/iki-komisyon-tbmmnin-tatili-sirasinda-calisabilecek-1069312384.html

İki komisyon, TBMM'nin tatili sırasında çalışabilecek

İki komisyon, TBMM'nin tatili sırasında çalışabilecek

TBMM'deki Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörünün Sorunlarıyla İlgili Araştırma Komisyonu'nun TBMM'nin tatili ve... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T05:33+0300

2023-04-07T05:33+0300

2023-04-07T05:33+0300

türkiye

resmi gazete

tbmm

tatil

meclis araştırma komisyonu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067730739_0:335:3045:2047_1920x0_80_0_0_46885b7b5b6023b453427dfc6c30494e.jpg

Resmi Gazete'de yayınlanan TBMM Kararlarına göre, '6 yaşındaki bir kız çocuğunun 'evlilik' adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 12 Nisan tarihi itibarıyla 1 ay uzatılırken, TBMM'nin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilecek.Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu da TBMM'nin tatili ve ara vermesi sırasında görev yapabilecek.Söz konusu kararlar Genel Kurul'un 5 Nisan'daki 85'inci birleşiminde alındı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

resmi gazete, tbmm, tatil, meclis araştırma komisyonu