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Gaziantep'te iki aile arasında 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
Gaziantep'te iki aile arasında 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, iki aile arasında 'çöp atma' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ekipler, olay... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T02:09+0300
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türkiye
gaziantep
şahinbey
polis
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Güneş Mahallesi'ndeki iki aile arasında çöp atma meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Kavga sırasında iki grup da birbirlerine silahla ateş etti. Kavga sırasında grup içerisinde bulunan 1'i polis 3 kişi kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Mehmet Ali Kuş (35) ve Ali Çekiç'in (22) hayatını kaybettiğini belirlenirken yaralılar Saniye D. (45) ile Hüseyin Ç. (44) kentteki hastanelere kaldırıldı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekat polisleri de hazır bulundu.Hayatını kaybeden Kuş'un, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı ve izinde olduğu belirtildi.Biri polis memuru 2 kişinin ölümü ve bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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gaziantep, şahinbey, polis, kavga
gaziantep, şahinbey, polis, kavga

Gaziantep'te iki aile arasında 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü

02:09 07.04.2023 (güncellendi: 02:11 07.04.2023)
© AAGaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ekipler, olay yerinde çalışma yaptı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ekipler, olay yerinde çalışma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AA
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, iki aile arasında 'çöp atma' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ekipler, olay yerinde çalışma yaptı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Güneş Mahallesi'ndeki iki aile arasında çöp atma meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında iki grup da birbirlerine silahla ateş etti. Kavga sırasında grup içerisinde bulunan 1'i polis 3 kişi kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Mehmet Ali Kuş (35) ve Ali Çekiç'in (22) hayatını kaybettiğini belirlenirken yaralılar Saniye D. (45) ile Hüseyin Ç. (44) kentteki hastanelere kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekat polisleri de hazır bulundu.
Hayatını kaybeden Kuş'un, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı ve izinde olduğu belirtildi.
Biri polis memuru 2 kişinin ölümü ve bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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