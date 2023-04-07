https://sputniknews.com.tr/20230407/fsb-herson-bolgesinde-ukraynali-bir-ajan-yakalandi------1069346785.html
FSB: Herson bölgesinde Ukraynalı bir ajan yakalandı
FSB: Herson bölgesinde Ukraynalı bir ajan yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya ordusuyla ilgili bilgi toplayan Ukrayna istihbarat servislerinden bir ajanın Herson’da gözaltına alındığını... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T16:40+0300
2023-04-07T16:40+0300
2023-04-07T16:41+0300
ukrayna krizi
fsb
ukrayna
ajan
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064337976_0:76:1437:884_1920x0_80_0_0_60a9efb6d4f9628b57f527a3c62d784d.jpg
FSB’den yapılan açıklamada, Rusya ordusuyla ilgili bilgi toplayan Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) bir ajan ve suç ortağının Herson’da gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesindeki yerleri ve birimlerinin sayısı hakkında bilgi toplayan Ukrayna Güvenlik Servisi'nin bir ajanını ve onun talimatıyla hareket eden bir kişiyi gözaltına aldı” denildi. Özel askeri operasyonda kullanılan askeri teçhizat, silah türleri ve birliklerin hareket yollarının alan haritaları ve coğrafi koordinatlarına ilişkin bilgilerin internet aracılığıyla SBU personeline gönderildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, elde edilen bilgilerin Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin mevzilerine yönelik topçu ve füze saldırıları düzeltmek için Ukrayna silahlı oluşumlarına aktarmak için kullanıldığı vurgulandı. Casuslukla suçlanan Ukrayna vatandaşları hakkında ceza davası açıldığı belirtildi.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064337976_0:0:1179:884_1920x0_80_0_0_91e63366724d0d93d849a930cac4ace3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fsb, ukrayna, ajan, gözaltı
fsb, ukrayna, ajan, gözaltı
FSB: Herson bölgesinde Ukraynalı bir ajan yakalandı
16:40 07.04.2023 (güncellendi: 16:41 07.04.2023) Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya ordusuyla ilgili bilgi toplayan Ukrayna istihbarat servislerinden bir ajanın Herson’da gözaltına alındığını duyurdu.
FSB’den yapılan açıklamada, Rusya ordusuyla ilgili bilgi toplayan Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) bir ajan ve suç ortağının Herson’da gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesindeki yerleri ve birimlerinin sayısı hakkında bilgi toplayan Ukrayna Güvenlik Servisi'nin bir ajanını ve onun talimatıyla hareket eden bir kişiyi gözaltına aldı” denildi.
Özel askeri operasyonda kullanılan askeri teçhizat, silah türleri ve birliklerin hareket yollarının alan haritaları ve coğrafi koordinatlarına ilişkin bilgilerin internet aracılığıyla SBU personeline gönderildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, elde edilen bilgilerin Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin mevzilerine yönelik topçu ve füze saldırıları düzeltmek için Ukrayna silahlı oluşumlarına aktarmak için kullanıldığı vurgulandı.
Casuslukla suçlanan Ukrayna vatandaşları hakkında ceza davası açıldığı belirtildi.