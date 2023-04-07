https://sputniknews.com.tr/20230407/fsb-herson-bolgesinde-ukraynali-bir-ajan-yakalandi------1069346785.html

FSB: Herson bölgesinde Ukraynalı bir ajan yakalandı

FSB: Herson bölgesinde Ukraynalı bir ajan yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya ordusuyla ilgili bilgi toplayan Ukrayna istihbarat servislerinden bir ajanın Herson’da gözaltına alındığını... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T16:40+0300

2023-04-07T16:40+0300

2023-04-07T16:41+0300

ukrayna krizi

fsb

ukrayna

ajan

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064337976_0:76:1437:884_1920x0_80_0_0_60a9efb6d4f9628b57f527a3c62d784d.jpg

FSB’den yapılan açıklamada, Rusya ordusuyla ilgili bilgi toplayan Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) bir ajan ve suç ortağının Herson’da gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesindeki yerleri ve birimlerinin sayısı hakkında bilgi toplayan Ukrayna Güvenlik Servisi'nin bir ajanını ve onun talimatıyla hareket eden bir kişiyi gözaltına aldı” denildi. Özel askeri operasyonda kullanılan askeri teçhizat, silah türleri ve birliklerin hareket yollarının alan haritaları ve coğrafi koordinatlarına ilişkin bilgilerin internet aracılığıyla SBU personeline gönderildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, elde edilen bilgilerin Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin mevzilerine yönelik topçu ve füze saldırıları düzeltmek için Ukrayna silahlı oluşumlarına aktarmak için kullanıldığı vurgulandı. Casuslukla suçlanan Ukrayna vatandaşları hakkında ceza davası açıldığı belirtildi.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fsb, ukrayna, ajan, gözaltı