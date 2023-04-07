https://sputniknews.com.tr/20230407/enis-berberoglu-ve-erdem-gule-ceza-verilmemesi-yonundeki-karar-bozuldu-1069314737.html
Enis Berberoğlu ve Erdem Gül’e ceza verilmemesi yönündeki karar bozuldu
Enis Berberoğlu ve Erdem Gül’e ceza verilmemesi yönündeki karar bozuldu
Yargıtay, MİT TIR’ların Suriye’ye silah taşıdığı iddialarının yer aldığı haberler nedeniyle yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ve Adalar Belediye... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T08:39+0300
2023-04-07T08:39+0300
2023-04-07T08:39+0300
türkiye
yargıtay
mit tir'ları
enis berberoğlu
erdem gül
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, MİT TIR’larına ilişkin görüntülerin yayınlanması ile ilgili, “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” iddiasıyla yargılandıkları davada ceza almayan Berberoğlu ve Gül hakkında “FETÖ’ye yardım” iddiasıyla ceza verilmesi gerektiğini belirtti.‘Zulme şerbetliyim’Berberoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Yargıtay seçim arifesinde yine beni unutmamış. Hiç şaşırmadım, Yalnız bilsinler ki, her zulme şerbetliyim, Haklıyım, yine kazanacağım” dedi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
yargıtay, mit tir'ları, enis berberoğlu, erdem gül
yargıtay, mit tir'ları, enis berberoğlu, erdem gül
Enis Berberoğlu ve Erdem Gül’e ceza verilmemesi yönündeki karar bozuldu
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Yargıtay, MİT TIR’ların Suriye’ye silah taşıdığı iddialarının yer aldığı haberler nedeniyle yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında ceza verilmemesi yönündeki kararı bozdu.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, MİT TIR’larına ilişkin görüntülerin yayınlanması ile ilgili, “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” iddiasıyla yargılandıkları davada ceza almayan Berberoğlu ve Gül hakkında “FETÖ’ye yardım” iddiasıyla ceza verilmesi gerektiğini belirtti.
‘Zulme şerbetliyim’
Berberoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Yargıtay seçim arifesinde yine beni unutmamış. Hiç şaşırmadım, Yalnız bilsinler ki, her zulme şerbetliyim, Haklıyım, yine kazanacağım” dedi.