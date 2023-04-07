Enis Berberoğlu ve Erdem Gül’e ceza verilmemesi yönündeki karar bozuldu

1. Yargıtay seçim arifesinde yine beni unutmamış. Hiç şaşırmadım, çünkü Saray hakimlerinin ilk marifeti ve rezaleti bu değil. Yalnız bilsinler ki, her zulme şerbetliyim, ülkeme #hakhukukadalet gelene kadar ödenecek her bedele razıyım. Haklıyım o yüzden yine kazanacağım. https://t.co/qN7VjgwqMT