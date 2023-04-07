Cumhurbaşkanı Erdoğan: Söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız

Bu sofralar, 85 milyonun birlik ve beraberliğinin göstergesidir. Bu sofralar, 85 milyonun birlik ve beraberliğinin göstergesidir.

Sizlerin şahsında, tüm sağlık çalışanlarına ülkemize ve milletimize sundukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınında biz de olumsuz etkilendik. Salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ekonomik bakımından bizden çok daha zengin ülkelerde gözlenen vahim durum ülkemizde yaşanmadı. En büyük sağlık kriz denen bu salgını takdire şayan bir organizasyonla atlattık. Sizlerin şahsında, tüm sağlık çalışanlarına ülkemize ve milletimize sundukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınında biz de olumsuz etkilendik. Salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ekonomik bakımından bizden çok daha zengin ülkelerde gözlenen vahim durum ülkemizde yaşanmadı. En büyük sağlık kriz denen bu salgını takdire şayan bir organizasyonla atlattık.

Hemen yanı başımızda akan kanın durması için Ukrayna ve Rusya arasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tam önümüzü görmeye başlamışken 6 Şubat'ta tarihimizin en kara gününü yaşadık. Hemen yanı başımızda akan kanın durması için Ukrayna ve Rusya arasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tam önümüzü görmeye başlamışken 6 Şubat'ta tarihimizin en kara gününü yaşadık.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir. Aramızda o günü yaşamış sağlık çalışanlarımız var. Depremde hayatını kaybetmiş 505 sağlık personelimiz bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir. Aramızda o günü yaşamış sağlık çalışanlarımız var. Depremde hayatını kaybetmiş 505 sağlık personelimiz bulunuyor.

Halen 7 bin 731, 1008 kardeşimiz de yoğun bakımda tedavi görüyor. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, yaralılarımızla nasıl yakından ilgilendiğinizi biliyorum. Halen 7 bin 731, 1008 kardeşimiz de yoğun bakımda tedavi görüyor. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, yaralılarımızla nasıl yakından ilgilendiğinizi biliyorum.

Yaralılarımıza özellikle hali hazırda 122 bin 316 sağlık personelimiz depremzedelerimize hizmet veriyor. Hala aktif olan 34 sahra hastanesi kurduk. Şehir hastanelerimizin faydasını deprem sürecinde bir kez daha gördük.Toplamda 30 bin 197 yataklı 21 şehir hastanemiz şu an vatandaşlarımıza en üst standartlarda sağlık hizmeti veriyor. Şimdi de inşallah Kocaeli'de yeni bir şehir hastanemizi açıyoruz. Kimi çevrelerin mesnetsiz saldırılarına rağmen bu devasa sağlık yatırımlarını ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Salgında nasıl rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız. Yaralılarımıza özellikle hali hazırda 122 bin 316 sağlık personelimiz depremzedelerimize hizmet veriyor. Hala aktif olan 34 sahra hastanesi kurduk. Şehir hastanelerimizin faydasını deprem sürecinde bir kez daha gördük.Toplamda 30 bin 197 yataklı 21 şehir hastanemiz şu an vatandaşlarımıza en üst standartlarda sağlık hizmeti veriyor. Şimdi de inşallah Kocaeli'de yeni bir şehir hastanemizi açıyoruz. Kimi çevrelerin mesnetsiz saldırılarına rağmen bu devasa sağlık yatırımlarını ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Salgında nasıl rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız.