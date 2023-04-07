https://sputniknews.com.tr/20230407/cumhurbaskani-erdogan-bbp-baskani-destici-ile-gorustu-1069348445.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T17:16+0300
2023-04-07T17:16+0300
2023-04-07T17:18+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
bbp
büyük birlik partisi (bbp)
mustafa destici
ak parti
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14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala görüşme trafiği de hızlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
https://sputniknews.com.tr/20230401/bbp-genel-baskani-destici-biz-inaniyoruz-ki-21-yuzyil-turk-asri-olacak--1069026841.html
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recep tayyip erdoğan, bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, ak parti
recep tayyip erdoğan, bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü
17:16 07.04.2023 (güncellendi: 17:18 07.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.
14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala görüşme trafiği de hızlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.