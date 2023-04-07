https://sputniknews.com.tr/20230407/cumhurbaskani-erdogan-bbp-baskani-destici-ile-gorustu-1069348445.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T17:16+0300

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2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

mustafa destici

ak parti

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14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala görüşme trafiği de hızlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

https://sputniknews.com.tr/20230401/bbp-genel-baskani-destici-biz-inaniyoruz-ki-21-yuzyil-turk-asri-olacak--1069026841.html

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recep tayyip erdoğan, bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, ak parti