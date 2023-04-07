https://sputniknews.com.tr/20230407/cin-ukrayna-krizinin-tum-taraflariyla-temas-halindeyiz-1069323242.html

Çin: Ukrayna krizinin tüm taraflarıyla temas halindeyiz

Çin: Ukrayna krizinin tüm taraflarıyla temas halindeyiz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in Ukrayna krizinde Kiev dahil tüm taraflarla temas halinde olduğunu açıkladı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T11:44+0300

2023-04-07T11:44+0300

2023-04-07T11:44+0300

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çin

çin halk cumhuriyeti

mao ning

çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning

çin dışişleri bakanlığı

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Çin lideri Şi Cinping ile Ukrayna lideri Zelenskiy arasında olası bir görüşme görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Mao, "Ukrayna konusunda Çin, Ukrayna dahil ilgili taraflarla işbirliğini sürdürüyor. Çin her zaman barıştan yana ve barışa katkıda bulunmak için uluslararası toplumla çalışmaya hazır" ifadelerini kullandı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, Şi'nin 'koşullar uygun olduğunda Zelenskiy ile görüşme sözü verdiğini' açıklamıştı.

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çin, çin halk cumhuriyeti, mao ning, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, çin dışişleri bakanlığı