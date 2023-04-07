https://sputniknews.com.tr/20230407/cin-ukrayna-krizinin-tum-taraflariyla-temas-halindeyiz-1069323242.html
Çin: Ukrayna krizinin tüm taraflarıyla temas halindeyiz
Çin: Ukrayna krizinin tüm taraflarıyla temas halindeyiz
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in Ukrayna krizinde Kiev dahil tüm taraflarla temas halinde olduğunu açıkladı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T11:44+0300
2023-04-07T11:44+0300
2023-04-07T11:44+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
mao ning
çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning
çin dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063980863_0:168:3042:1879_1920x0_80_0_0_3eae9019b53276b145c2fe58c0fc43d9.jpg
Çin lideri Şi Cinping ile Ukrayna lideri Zelenskiy arasında olası bir görüşme görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Mao, "Ukrayna konusunda Çin, Ukrayna dahil ilgili taraflarla işbirliğini sürdürüyor. Çin her zaman barıştan yana ve barışa katkıda bulunmak için uluslararası toplumla çalışmaya hazır" ifadelerini kullandı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, Şi'nin 'koşullar uygun olduğunda Zelenskiy ile görüşme sözü verdiğini' açıklamıştı.
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063980863_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_17d51f3f40d13cc4033c3bdc8e3c143c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, çin halk cumhuriyeti, mao ning, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, çin dışişleri bakanlığı
çin, çin halk cumhuriyeti, mao ning, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, çin dışişleri bakanlığı
Çin: Ukrayna krizinin tüm taraflarıyla temas halindeyiz
Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in Ukrayna krizinde Kiev dahil tüm taraflarla temas halinde olduğunu açıkladı.
Çin lideri Şi Cinping ile Ukrayna lideri Zelenskiy arasında olası bir görüşme görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Mao, "Ukrayna konusunda Çin, Ukrayna dahil ilgili taraflarla işbirliğini sürdürüyor. Çin her zaman barıştan yana ve barışa katkıda bulunmak için uluslararası toplumla çalışmaya hazır" ifadelerini kullandı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, Şi'nin 'koşullar uygun olduğunda Zelenskiy ile görüşme sözü verdiğini' açıklamıştı.