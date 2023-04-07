Çin: Ukrayna krizinin tüm taraflarıyla temas halindeyiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Haber Bülteni
00:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Samandağ Belediye Başkanı: ‘AFAD gönderilen erzakları kendi yardımlarıymış gibi gösteriyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset Bilimci Görmez: Partilerin ittifakı seçmenin ittifakını getirmiyor
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İYİ Parti'den sonra CHP il binasına da silahlı saldırı girşimi
12:46
45 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Kupa'da Trabzonspor'dan sonra Galatasaray da elendi
14:06
45 dk
ANKARA FARKI
Seçim ikinci tura kalırsa muhalefette birlik sağlanabilir mi?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
AB'nin Pekin çıkarması
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
60 günlük deprem bilançosu
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Millet İttifakı'nda ortak liste kararı
20:45
44 dk
HABERLER
Haber Bülteni
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kamu işçilerinin sıkıntıları
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:10
50 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti-DSP görüşmesinde neler konuşuldu?
12:46
124 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye ve dünyadaki gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Türkiye'den Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay...
20:45
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230407/cin-ukrayna-krizinin-tum-taraflariyla-temas-halindeyiz-1069323242.html
Çin: Ukrayna krizinin tüm taraflarıyla temas halindeyiz
Çin: Ukrayna krizinin tüm taraflarıyla temas halindeyiz
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in Ukrayna krizinde Kiev dahil tüm taraflarla temas halinde olduğunu açıkladı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T11:44+0300
2023-04-07T11:44+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
mao ning
çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning
çin dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063980863_0:168:3042:1879_1920x0_80_0_0_3eae9019b53276b145c2fe58c0fc43d9.jpg
Çin lideri Şi Cinping ile Ukrayna lideri Zelenskiy arasında olası bir görüşme görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Mao, "Ukrayna konusunda Çin, Ukrayna dahil ilgili taraflarla işbirliğini sürdürüyor. Çin her zaman barıştan yana ve barışa katkıda bulunmak için uluslararası toplumla çalışmaya hazır" ifadelerini kullandı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, Şi'nin 'koşullar uygun olduğunda Zelenskiy ile görüşme sözü verdiğini' açıklamıştı.
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063980863_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_17d51f3f40d13cc4033c3bdc8e3c143c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, çin halk cumhuriyeti, mao ning, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, çin dışişleri bakanlığı
çin, çin halk cumhuriyeti, mao ning, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, çin dışişleri bakanlığı

Çin: Ukrayna krizinin tüm taraflarıyla temas halindeyiz

11:44 07.04.2023
© Sputnik / Анна Раткогло / Multimedya arşivine gidinÇin - Çin bayrağı
Çin - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© Sputnik / Анна Раткогло
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in Ukrayna krizinde Kiev dahil tüm taraflarla temas halinde olduğunu açıkladı.
Çin lideri Şi Cinping ile Ukrayna lideri Zelenskiy arasında olası bir görüşme görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Mao, "Ukrayna konusunda Çin, Ukrayna dahil ilgili taraflarla işbirliğini sürdürüyor. Çin her zaman barıştan yana ve barışa katkıda bulunmak için uluslararası toplumla çalışmaya hazır" ifadelerini kullandı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, Şi'nin 'koşullar uygun olduğunda Zelenskiy ile görüşme sözü verdiğini' açıklamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала