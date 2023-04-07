https://sputniknews.com.tr/20230407/cin-devlet-baskani-cinping-macron-ile-bircok-uluslararasi-meselede-ortak-goruse-sahibiz---1069352114.html

Çin Devlet Başkanı Cinping: Macron ile birçok uluslararası meselede ortak görüşe sahibiz

Çin Devlet Başkanı Cinping: Macron ile birçok uluslararası meselede ortak görüşe sahibiz

Çin Devlet Başkanı Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile uluslararası birçok meselede ortak görüşlere sahip olduklarını belirtti. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T20:38+0300

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Çin Devlet Başkanı ŞI Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Guangzhou'da yaptığı görüşmede, uluslararası birçok konuda ortak görüşlere sahip olmaktan memnun olduğunu söyledi.Cinping, “Çin-Fransa, Çin-AB ilişkilerinin yanı sıra birçok uluslararası ve bölgesel meseleyle ilgili benzer görüşlere sahip olduğumuz için çok memnunum. Bu, Çin-Fransız ilişkilerinin yüksek seviyesini ve stratejik doğasını yansıtıyor” dedi.Cinping, Fransa lideri ile Pekin ve Guangzhou'daki görüşmelerde karşılıklı anlayış ve güveni ilerletmenin yanı sıra, ikili ve uluslararası düzeyde Çin-Fransa ilişkilerinin gelecekteki yönünün netleştirilmesi konularında derinlemesine bir görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

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