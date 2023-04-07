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Çin Devlet Başkanı Cinping: Macron ile birçok uluslararası meselede ortak görüşe sahibiz
Çin Devlet Başkanı Cinping: Macron ile birçok uluslararası meselede ortak görüşe sahibiz
Çin Devlet Başkanı Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile uluslararası birçok meselede ortak görüşlere sahip olduklarını belirtti. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
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Çin Devlet Başkanı ŞI Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Guangzhou'da yaptığı görüşmede, uluslararası birçok konuda ortak görüşlere sahip olmaktan memnun olduğunu söyledi.Cinping, “Çin-Fransa, Çin-AB ilişkilerinin yanı sıra birçok uluslararası ve bölgesel meseleyle ilgili benzer görüşlere sahip olduğumuz için çok memnunum. Bu, Çin-Fransız ilişkilerinin yüksek seviyesini ve stratejik doğasını yansıtıyor” dedi.Cinping, Fransa lideri ile Pekin ve Guangzhou'daki görüşmelerde karşılıklı anlayış ve güveni ilerletmenin yanı sıra, ikili ve uluslararası düzeyde Çin-Fransa ilişkilerinin gelecekteki yönünün netleştirilmesi konularında derinlemesine bir görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
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çin, şi cinping, fransa, emmanuel macron, asya, avrupa
çin, şi cinping, fransa, emmanuel macron, asya, avrupa

Çin Devlet Başkanı Cinping: Macron ile birçok uluslararası meselede ortak görüşe sahibiz

20:38 07.04.2023 (güncellendi: 20:39 07.04.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINEmmanuel Macron - Şi Cinping
Emmanuel Macron - Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Çin Devlet Başkanı Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile uluslararası birçok meselede ortak görüşlere sahip olduklarını belirtti.
Çin Devlet Başkanı ŞI Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Guangzhou'da yaptığı görüşmede, uluslararası birçok konuda ortak görüşlere sahip olmaktan memnun olduğunu söyledi.
Cinping, “Çin-Fransa, Çin-AB ilişkilerinin yanı sıra birçok uluslararası ve bölgesel meseleyle ilgili benzer görüşlere sahip olduğumuz için çok memnunum. Bu, Çin-Fransız ilişkilerinin yüksek seviyesini ve stratejik doğasını yansıtıyor” dedi.
Cinping, Fransa lideri ile Pekin ve Guangzhou'daki görüşmelerde karşılıklı anlayış ve güveni ilerletmenin yanı sıra, ikili ve uluslararası düzeyde Çin-Fransa ilişkilerinin gelecekteki yönünün netleştirilmesi konularında derinlemesine bir görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
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