https://sputniknews.com.tr/20230407/cin-devlet-baskani-cinping-macron-ile-bircok-uluslararasi-meselede-ortak-goruse-sahibiz---1069352114.html
Çin Devlet Başkanı Cinping: Macron ile birçok uluslararası meselede ortak görüşe sahibiz
Çin Devlet Başkanı Cinping: Macron ile birçok uluslararası meselede ortak görüşe sahibiz
Çin Devlet Başkanı Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile uluslararası birçok meselede ortak görüşlere sahip olduklarını belirtti. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T20:38+0300
2023-04-07T20:38+0300
2023-04-07T20:39+0300
dünya
çin
şi cinping
fransa
emmanuel macron
asya
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069294955_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3d0c3e9fe1e775079628e2131140ea3a.jpg
Çin Devlet Başkanı ŞI Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Guangzhou'da yaptığı görüşmede, uluslararası birçok konuda ortak görüşlere sahip olmaktan memnun olduğunu söyledi.Cinping, “Çin-Fransa, Çin-AB ilişkilerinin yanı sıra birçok uluslararası ve bölgesel meseleyle ilgili benzer görüşlere sahip olduğumuz için çok memnunum. Bu, Çin-Fransız ilişkilerinin yüksek seviyesini ve stratejik doğasını yansıtıyor” dedi.Cinping, Fransa lideri ile Pekin ve Guangzhou'daki görüşmelerde karşılıklı anlayış ve güveni ilerletmenin yanı sıra, ikili ve uluslararası düzeyde Çin-Fransa ilişkilerinin gelecekteki yönünün netleştirilmesi konularında derinlemesine bir görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230407/cin-fransa-bildirisinde-uluslararasi-hukuk-ve-bm-sarti-temelinde-ukraynada-baris-cabasina-destek-1069348552.html
çin
fransa
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069294955_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bc0cc5bf22e9bef7643661634f1a0988.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, şi cinping, fransa, emmanuel macron, asya, avrupa
çin, şi cinping, fransa, emmanuel macron, asya, avrupa
Çin Devlet Başkanı Cinping: Macron ile birçok uluslararası meselede ortak görüşe sahibiz
20:38 07.04.2023 (güncellendi: 20:39 07.04.2023) Abone ol
Çin Devlet Başkanı Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile uluslararası birçok meselede ortak görüşlere sahip olduklarını belirtti.
Çin Devlet Başkanı ŞI Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Guangzhou'da yaptığı görüşmede, uluslararası birçok konuda ortak görüşlere sahip olmaktan memnun olduğunu söyledi.
Cinping, “Çin-Fransa, Çin-AB ilişkilerinin yanı sıra birçok uluslararası ve bölgesel meseleyle ilgili benzer görüşlere sahip olduğumuz için çok memnunum. Bu, Çin-Fransız ilişkilerinin yüksek seviyesini ve stratejik doğasını yansıtıyor” dedi.
Cinping, Fransa lideri ile Pekin ve Guangzhou'daki görüşmelerde karşılıklı anlayış ve güveni ilerletmenin yanı sıra, ikili ve uluslararası düzeyde Çin-Fransa ilişkilerinin gelecekteki yönünün netleştirilmesi konularında derinlemesine bir görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.