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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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CHP’li Özel'den AK Parti sıralarına ziyaret: Koltuklar sağlam mı, burada oturacağız
CHP’li Özel'den AK Parti sıralarına ziyaret: Koltuklar sağlam mı, burada oturacağız
TBMM’nin önceki günkü görüşmeleri sırasında birleşime iftar dolayısıyla ara verildi. Aradan sonra AK Parti sıralarına giden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T10:49+0300
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2023 türkiye seçimleri
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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Hürriyet'ten Selahattin Sönmez, Özel ve AK Partili vekillerin diyaloğunu aktardı. Buna göre TBMM'deki aranın ardından AK Parti sıralarında yalnızca AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’in olduğunu fark eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerinden kalkarak AK Parti milletvekillerine ayrılan bölüme geçti. Boş sıraların arasından Genel Kurul’u bir süre izleyen Özel daha sonra grup başkanvekillerinin oturduğu bölüme giderek, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can ile sohbet etti.Özel, Hürriyet’e bu sohbeti anlatırken Can’a, “İzin verirseniz biraz keşif yapayım. Hani evin içinde oturan kiracıya bile yenisi geldiğinde evi görmesine, perde ölçüsü almasına falan izin veriliyor ya nasıl olsa az kaldı, 1 gün daha buradasınız” dediğini aktardı.Sönmez'in yazısına göre Özel'in "Biraz keşif yapayım, burada oturacağız da..." ifadelerine AK Partili Can "Böyle deyip sonra muhalefet sıralarına dönüyorsunuz" diye yanıt verdi.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, ramazan can, özgür özel, tbmm
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, ramazan can, özgür özel, tbmm

CHP’li Özel'den AK Parti sıralarına ziyaret: Koltuklar sağlam mı, burada oturacağız

10:49 07.04.2023
© İHA / TBMMCHP'li Özgür Özel, AK Partili Mustafa Demir ve Ramazan Can
CHP'li Özgür Özel, AK Partili Mustafa Demir ve Ramazan Can - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© İHA / TBMM
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TBMM’nin önceki günkü görüşmeleri sırasında birleşime iftar dolayısıyla ara verildi. Aradan sonra AK Parti sıralarına giden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İzin verirseniz biraz keşif yapayım. Koltuklar sağlam mı, burada oturacağız" dedi.
Hürriyet'ten Selahattin Sönmez, Özel ve AK Partili vekillerin diyaloğunu aktardı.
Buna göre TBMM'deki aranın ardından AK Parti sıralarında yalnızca AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’in olduğunu fark eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerinden kalkarak AK Parti milletvekillerine ayrılan bölüme geçti.
Boş sıraların arasından Genel Kurul’u bir süre izleyen Özel daha sonra grup başkanvekillerinin oturduğu bölüme giderek, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can ile sohbet etti.
Özel, Hürriyet’e bu sohbeti anlatırken Can’a, İzin verirseniz biraz keşif yapayım. Hani evin içinde oturan kiracıya bile yenisi geldiğinde evi görmesine, perde ölçüsü almasına falan izin veriliyor ya nasıl olsa az kaldı, 1 gün daha buradasınız” dediğini aktardı.
Sönmez'in yazısına göre Özel'in "Biraz keşif yapayım, burada oturacağız da..." ifadelerine AK Partili Can "Böyle deyip sonra muhalefet sıralarına dönüyorsunuz" diye yanıt verdi.
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