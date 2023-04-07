https://sputniknews.com.tr/20230407/chp-sozcusu-oztrak-turkiye-en-degerli-varligini-beseri-sermayesini-yurt-disina-kaptiriyor-1069350416.html

CHP Sözcüsü Öztrak: Türkiye en değerli varlığını, beşeri sermayesini yurt dışına kaptırıyor

CHP Sözcüsü Öztrak: Türkiye en değerli varlığını, beşeri sermayesini yurt dışına kaptırıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sadece 2019-2021 döneminde 20-34 yaş arasındaki 417 bin 624 gencin yurt dışına göç ettiğini... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T18:47+0300

2023-04-07T18:47+0300

2023-04-07T18:48+0300

2023 türkiye seçimleri

faik öztrak

enflasyon

chp

gençlik

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Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ramazanda İsrail'in, Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetleyerek Filistinlilere yönelik zulmün son bulmasını, insanlığın bu zulme sessiz kalmamasını istedi.Seçime sayılı günler kala, kaybetme korkusu yaşayan iktidarın şantaj, şiddet ve tehditlerinin ağırlaştığını öne süren Öztrak, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesi, ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç'ın evinin önünde darp edilmesi, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına kurşun isabet etmesi ve CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde silahların patlamasının sıradan adli olaylar değil, demokrasiye verilmek istenen gözdağı olduğunu savundu.Bu olayların kendilerini korkutamayacağını ifade eden Öztrak, Yargıtayın, seçimden önce CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül için ceza verilmemesine yönelik yargı kararını bozmasının sıradan bir tesadüf olmadığını iddia etti.'Kirli odakların provokatif söylemleri bu amacı kirletemeyecek'HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyesi Şehmus Tanrıkulu'nun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yönelik sözlerini eleştiren Faik Öztrak, tehditlere pabuç bırakmayacaklarını, "Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ı şehit eden, Konca Kuriş'i domuz bağıyla öldüren hain elleri kınayamayanlarla yol arkadaşlığı yapanların" 14 Mayıs'ta sandığa gömüleceğini söyledi.AK Parti hükümetinin millete söyleyecek sözünün kalmadığını iddia eden Öztrak, millet ittifakının ülkenin bütünlüğü ve selameti için bir araya geldiğini, kirli odakların provokatif söylemlerinin bu tertemiz amacı kirletemeyeceğini, buna asla izin vermeyeceklerini bildirdi.Öztrak, ülkeyi 21 yıldır yöneten hükümetin şehirleri depreme dayanıklı hale getiremediğini, onun yerine 9 kere imar affı çıkardığını belirterek, şunları kaydetti:'Ülkenin demografik yapısını koruyacağız'AK Parti hükümeti döneminde ülkenin pek çok açıkla karşılaştığını iddia eden Faik Öztrak, Türk Kızılayın kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü, 155 yıllık köklü hayır kurumunun hükümetin elinde ticarethaneye döndüğünü savundu.Öztrak, "Daha önce depremde çadır kuran Kızılay, bu depremde çadır sattı. Milletin bağışları, huzur hakkı denilerek Kızılay yöneticilerinin ceplerini doldurdu. Koskoca Kızılay'ı şaibeli para transferlerine aracı yaptılar. Vergiden kaçınmak için aparat olarak kullandılar. Kirletmedikleri hiçbir değerimiz, hiçbir kurumumuz ne yazık ki kalmadı." dedi.Milletin Kızılaya güvenmez hale geldiğini ve bağışların durduğunu belirten Öztrak, milletin "Bunlara bağışlasam kanımı satarlar mı?" diye şüpheye düştüğünü öne sürdü.Umudu çalınan, geleceğini kaybeden gençlerin daha insanca bir yaşam için başka ülkelere gittiklerini belirten Faik Öztrak, "Sadece 2019-2021 döneminde 20-34 yaş arasındaki 417 bin 624 gencimiz yurt dışına göç etmiş. Bunların çoğu ülkemizde birinci sınıf eğitim almış meslek sahibi gençlerimiz. Türkiye en değerli varlığını, beşeri sermayesini yurt dışına kaptırıyor." dedi.Türkiye'nin sadece ekonomik dengeleri değil, sosyal dengelerinin de çatırdadığını, demografik yapının tehdit altında olduğunu savunan Öztrak, 14 Mayıs'tan sonra geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri en geç 2 yıl içinde ülkelerine göndereceklerini ve ülkenin demografik yapısını koruyacaklarını söyledi.Öztrak, "Hudut namustur. 14 Mayıs'tan sonra bu ülkenin namusunu hak ettiği şekilde koruyacağız. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri, en geç 2 yıl içinde ülkelerine göndereceğiz. Başta Hatay olmak üzere depremin vurduğu illerimizin demografik yapısını koruyacağız." diye konuştu.'Mahir Akkoyun gözaltına alındı. İşte bu da zulümdür'Ülkede Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yıkıma imza atıldığını öne süren Öztrak, dış ticaret açığının 1 buçuk yılda üçe katlanarak tarihi rekor kırdığını anlattı.Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Faik Öztrak, şöyle devam etti:Hükümetin koltuktan kalkmamak için mizah yapan geçlere bile zulmettiğini savunan Öztrak, "Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarıyla 'Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı' yapıştırması hazırlayan Mahir Akkoyun gözaltına alındı. İşte bu da zulümdür. Zulmün daniskasıdır. Enflasyonu arşa çıkaranlar, enflasyonu düşürmekle uğraşacağına gençlerimizle uğraşıyorlar. Mahir Akkoyun derhal serbest bırakılsın." dedi.'Türkiye, 14 Mayıs'ta seçimini yapacak'Türkiye'nin 14 Mayıs'ta seçimini yapacağını aktaran Öztrak, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını iddia etti.Basın toplantısının ardından soruları yanıtlayan Öztrak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından internette bant daraltılmasıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamasının sorulması üzerine, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Deprem bölgesinde insanlar enkazın altında soğukta bir başına, ancak sosyal medyayı kullanarak dışarıdakilere haber ulaştırabiliyorlar, ama siz eleştirileri susturmak için sosyal medyada bant daraltıyorsunuz." diye konuştu.

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faik öztrak, enflasyon, chp, gençlik