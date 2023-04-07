https://sputniknews.com.tr/20230407/bomba-ihbari-yapilan-valizden-battaniye-cikti-1069338980.html
Bomba ihbarı yapılan valizden battaniye çıktı
Bomba ihbarı yapılan valizden battaniye çıktı
Aydın'da bir cami avlusunda unutulan valiz panik oluştururken, bomba imha ekipleri tarafından incelenen valizden battaniye çıktı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T14:39+0300
2023-04-07T14:39+0300
2023-04-07T14:39+0300
bomba
cami
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Aydın'ın merkez Efeler ilçesindeki Bey Camii avlusunda sahipsiz bir valiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri tarafından çevre güvenliği alınırken, bomba imha uzmanı ekipler ise özel kıyafetlerini giyerek valizi kontrol etti.Bomba imha ekipleri tarafından incelenen valiz içerisinden battaniye çıktı. Gerekli çalışmalarının yapılmasının ardından cami avlusuna girişlere izin verildi.
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bomba, cami
Bomba ihbarı yapılan valizden battaniye çıktı
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Aydın'da bir cami avlusunda unutulan valiz panik oluştururken, bomba imha ekipleri tarafından incelenen valizden battaniye çıktı.
Aydın'ın merkez Efeler ilçesindeki Bey Camii avlusunda sahipsiz bir valiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından çevre güvenliği alınırken, bomba imha uzmanı ekipler ise özel kıyafetlerini giyerek valizi kontrol etti.
Bomba imha ekipleri tarafından incelenen valiz içerisinden battaniye çıktı. Gerekli çalışmalarının yapılmasının ardından cami avlusuna girişlere izin verildi.