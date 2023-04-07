https://sputniknews.com.tr/20230407/bill-gates-torunuyla-ilk-fotografini-paylasti-1069324961.html
Bill Gates torunuyla ilk fotoğrafını paylaştı
Bill Gates torunuyla ilk fotoğrafını paylaştı
Microsoft’un kurucusu multimilyarder Bill Gates, torunuyla ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T12:18+0300
2023-04-07T12:18+0300
2023-04-07T12:28+0300
yaşam
bill gates
torun
paylaşım
microsoft
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114 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, geçtiğimiz ay anne olmuştuGates, cinsiyeti kız olan torunuyla ilk fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.27 yıllık evliliğin ardından 2021'de Melinda'dan ayrılan 67 yaşındaki multimilyarder, pembe bir kıyafet giyen bebeği kucağında tutarken çekilmiş bir fotoğrafa "Dünyayı keşfetmeni izlemek için sabırsızlanıyorum" notunu düştü.Melinda Gates de paylaştıGates'in 58 yaşındaki eski eşi Melinda da bebekle çekilen fotoğrafını "İlk torununuzu kucağınıza almak gibisi yok" notuyla paylaştı. Jennifer Gates ve Nayel Nassar geçtiğimiz yıl New York'ta ekim ayında düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230405/bill-gates-yapay-zekayi-duraklatma-cagrilari-zorluklari-cozmez-1069240309.html
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bill gates, torun, paylaşım, microsoft
bill gates, torun, paylaşım, microsoft
Bill Gates torunuyla ilk fotoğrafını paylaştı
12:18 07.04.2023 (güncellendi: 12:28 07.04.2023) Abone ol
Microsoft’un kurucusu multimilyarder Bill Gates, torunuyla ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
114 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, geçtiğimiz ay anne olmuştu
Gates, cinsiyeti kız olan torunuyla ilk fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
27 yıllık evliliğin ardından 2021'de Melinda'dan ayrılan 67 yaşındaki multimilyarder, pembe bir kıyafet giyen bebeği kucağında tutarken çekilmiş bir fotoğrafa "Dünyayı keşfetmeni izlemek için sabırsızlanıyorum" notunu düştü.
Melinda Gates de paylaştı
Gates'in 58 yaşındaki eski eşi Melinda da bebekle çekilen fotoğrafını "İlk torununuzu kucağınıza almak gibisi yok" notuyla paylaştı.
Jennifer Gates ve Nayel Nassar geçtiğimiz yıl New York'ta ekim ayında düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girmişti.