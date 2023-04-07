https://sputniknews.com.tr/20230407/bill-gates-torunuyla-ilk-fotografini-paylasti-1069324961.html

Bill Gates torunuyla ilk fotoğrafını paylaştı

Bill Gates torunuyla ilk fotoğrafını paylaştı

Microsoft’un kurucusu multimilyarder Bill Gates, torunuyla ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T12:18+0300

2023-04-07T12:18+0300

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yaşam

bill gates

torun

paylaşım

microsoft

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114 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, geçtiğimiz ay anne olmuştuGates, cinsiyeti kız olan torunuyla ilk fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.27 yıllık evliliğin ardından 2021'de Melinda'dan ayrılan 67 yaşındaki multimilyarder, pembe bir kıyafet giyen bebeği kucağında tutarken çekilmiş bir fotoğrafa "Dünyayı keşfetmeni izlemek için sabırsızlanıyorum" notunu düştü.Melinda Gates de paylaştıGates'in 58 yaşındaki eski eşi Melinda da bebekle çekilen fotoğrafını "İlk torununuzu kucağınıza almak gibisi yok" notuyla paylaştı. Jennifer Gates ve Nayel Nassar geçtiğimiz yıl New York'ta ekim ayında düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

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bill gates, torun, paylaşım, microsoft