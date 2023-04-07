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https://sputniknews.com.tr/20230407/beyaz-migferlerin-kimyasal-silah-yalaninin-uzerinden-5-yil-gecti-1069354191.html
Beyaz Miğferler’in kimyasal silah yalanının üzerinden 5 yıl geçti
Beyaz Miğferler’in kimyasal silah yalanının üzerinden 5 yıl geçti
5 yıl önce, 7 Nisan 2018’de Beyaz Miğferler dahil bir dizi sivil toplum kuruluşu, Suriye’nin başkenti Şam’ın 10 kilometre doğusundaki Doğu Guta’nın Duma... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T22:12+0300
2023-04-07T22:12+0300
dünya
beyaz miğferler
suriye
doğu guta
şam
kimyasal silah
idlib
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu bilgi için ‘yalan’ nitelendirmesinde bulundu, Rusya Savunma Bakanlığı da Beyaz Miğferler’in güvenilir bir haber kaynağı olmadığını ve uyduruk bilgi yaydığını açıkladı.Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, 9 Nisan 2018’de Duma’yı inceledi, ama kimyasal silah izi bulmadı. Yine de ABD, İngiltere ve Fransa, BM Güvenlik Konseyi’nin onayı olmadan 14 Nisan’da Suriye’ye yoğun füze saldırısı düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki tesislere yönelik 103 füzenin fırlatıldığını, 71’nin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Duma’daki olayların tanığı Suriyeli gazeteci Haled İskif, Sputnik’e yaptıığı açıklamada, Beyaz Miğferler’in bu olaydaki rolünü şu sözlerle değerlendirdi: “Kuşkusuz silahlı gruplar, Şam’ı karalamak ve suçu Suriyeli güvenlik güçlerine atmak için bu saldırıyı düzenledi. Beyaz Miğferler, tüm bunları aynı amaçla yayınladı. Bu örgütün aldığı finansman, militanların ve aralarında Nusra’nın da bulunduğu silahlı örgütlerin teminini sağlamaya yönlendiriliyor.”Beyaz Miğferler’in diğer aktörlere bağımlı bir örgüt olduğunu anımsatan İskif, “İngiltere, oraya büyük paralar yatırıyor. Hatta Beyaz Miğferler’in faaliyeti, IŞİD dahil silahlı grupların ve terör örgütlerinin de suç faaliyetlerini yürüttüğü bölgelerde yoğunlaştı” ifadelerini kullandı.ABD’nin benzer senaryoları daha önce Irak ve Afganistan’da hayata geçirdiğini anımsatan Suriyeli gazeteci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerikalılar böylece ülkeyi daha fazla yağmalamak için varlıklarını haklı çıkarmaya çalışıyorlar. İster ABD ister İngiltere olsun, üçüncü ülkelerin çıkarlarına hizmet eden sivil toplum kuruluşları var. Tüm bu sivil toplum kuruluşları son derece politize olmuş, faaliyetleri İngiltere ve ABD de dahil olmak üzere belirli ülkelerle bağlantılı.”
https://sputniknews.com.tr/20211125/rusya-suriyedeki-militanlar-provokasyonlar-icin-kimyasal-madde-stogu-yapti-1051160163.html
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beyaz miğferler, suriye, doğu guta, şam, kimyasal silah, idlib, rusya
beyaz miğferler, suriye, doğu guta, şam, kimyasal silah, idlib, rusya

Beyaz Miğferler’in kimyasal silah yalanının üzerinden 5 yıl geçti

22:12 07.04.2023
© AFP 2023 / AMER ALMOHIBANY / Beyaz Miğferler
Beyaz Miğferler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / AMER ALMOHIBANY /
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5 yıl önce, 7 Nisan 2018’de Beyaz Miğferler dahil bir dizi sivil toplum kuruluşu, Suriye’nin başkenti Şam’ın 10 kilometre doğusundaki Doğu Guta’nın Duma bölgesinde kimyasal silah kullanıldığını iddia etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu bilgi için ‘yalan’ nitelendirmesinde bulundu, Rusya Savunma Bakanlığı da Beyaz Miğferler’in güvenilir bir haber kaynağı olmadığını ve uyduruk bilgi yaydığını açıkladı.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, 9 Nisan 2018’de Duma’yı inceledi, ama kimyasal silah izi bulmadı. Yine de ABD, İngiltere ve Fransa, BM Güvenlik Konseyi’nin onayı olmadan 14 Nisan’da Suriye’ye yoğun füze saldırısı düzenledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki tesislere yönelik 103 füzenin fırlatıldığını, 71’nin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Duma’daki olayların tanığı Suriyeli gazeteci Haled İskif, Sputnik’e yaptıığı açıklamada, Beyaz Miğferler’in bu olaydaki rolünü şu sözlerle değerlendirdi: “Kuşkusuz silahlı gruplar, Şam’ı karalamak ve suçu Suriyeli güvenlik güçlerine atmak için bu saldırıyı düzenledi. Beyaz Miğferler, tüm bunları aynı amaçla yayınladı. Bu örgütün aldığı finansman, militanların ve aralarında Nusra’nın da bulunduğu silahlı örgütlerin teminini sağlamaya yönlendiriliyor.”
Beyaz Miğferler’in diğer aktörlere bağımlı bir örgüt olduğunu anımsatan İskif, “İngiltere, oraya büyük paralar yatırıyor. Hatta Beyaz Miğferler’in faaliyeti, IŞİD dahil silahlı grupların ve terör örgütlerinin de suç faaliyetlerini yürüttüğü bölgelerde yoğunlaştı” ifadelerini kullandı.
ABD’nin benzer senaryoları daha önce Irak ve Afganistan’da hayata geçirdiğini anımsatan Suriyeli gazeteci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerikalılar böylece ülkeyi daha fazla yağmalamak için varlıklarını haklı çıkarmaya çalışıyorlar. İster ABD ister İngiltere olsun, üçüncü ülkelerin çıkarlarına hizmet eden sivil toplum kuruluşları var. Tüm bu sivil toplum kuruluşları son derece politize olmuş, faaliyetleri İngiltere ve ABD de dahil olmak üzere belirli ülkelerle bağlantılı.”
Duma'da kimyasal saldırı provokasyonu videosu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
DÜNYA
Rusya: Suriye'deki militanlar, provokasyonlar için kimyasal madde stoğu yaptı
25 Kasım 2021, 23:21
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