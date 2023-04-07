https://sputniknews.com.tr/20230407/bbp-genel-baskani-destici-hepimiz-ayri-listelerimizle-secime-gidiyoruz-1069352871.html
BBP Genel Başkanı Destici: Hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz
BBP Genel Başkanı Destici: Hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'ndaki partilerin ayrı listelerle seçime gireceğini söyledi. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T21:17+0300
2023-04-07T21:17+0300
2023-04-07T21:17+0300
2023 türkiye seçimleri
mustafa destici
seçim
türkiye
bbp
büyük birlik partisi (bbp)
cumhur ittifakı
cumhur ittifakı
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, milletvekili adaylığı için temayül yoklaması ve mülakat süreçlerini tamamladıklarını belirterek, listelerinin hazır olduğunu açıkladı.Daha önce yaptığı açıklamalarda Cumhur İttifakı'ndaki partilerin ortak listeyle seçime girmesi yönündeki görüşlerini paylaştıklarını anımsatan Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün yaptıkları görüşmede de listeler konusunda yapılabileceklerle ilgili karşılıklı görüş ve fikirlerini paylaştıklarını söyledi.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile de görüşeceğini kaydeden Destici, "Son durum nedir diye sorarsanız, hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz" dedi.Destici, BBP olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmış olarak sahaya ve seçmenin karşısına çıkacaklarını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230401/bbp-genel-baskani-destici-biz-inaniyoruz-ki-21-yuzyil-turk-asri-olacak--1069026841.html
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mustafa destici, seçim, türkiye, bbp, büyük birlik partisi (bbp), cumhur ittifakı, cumhur ittifakı
mustafa destici, seçim, türkiye, bbp, büyük birlik partisi (bbp), cumhur ittifakı, cumhur ittifakı
BBP Genel Başkanı Destici: Hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'ndaki partilerin ayrı listelerle seçime gireceğini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, milletvekili adaylığı için temayül yoklaması ve mülakat süreçlerini tamamladıklarını belirterek, listelerinin hazır olduğunu açıkladı.
Daha önce yaptığı açıklamalarda Cumhur İttifakı'ndaki partilerin ortak listeyle seçime girmesi yönündeki görüşlerini paylaştıklarını anımsatan Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün yaptıkları görüşmede de listeler konusunda yapılabileceklerle ilgili karşılıklı görüş ve fikirlerini paylaştıklarını söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile de görüşeceğini kaydeden Destici, "Son durum nedir diye sorarsanız, hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz" dedi.
Destici, BBP olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmış olarak sahaya ve seçmenin karşısına çıkacaklarını dile getirdi.