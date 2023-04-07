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https://sputniknews.com.tr/20230407/bakan-donmez-enerji-kaynaklarindaki-kapasite-artisi-bizi-disariya-bagimli-olmaktan-kurtardi-1069356507.html
Bakan Dönmez: Enerji kaynaklarındaki kapasite artışı bizi dışarıya bağımlı olmaktan kurtardı
Bakan Dönmez: Enerji kaynaklarındaki kapasite artışı bizi dışarıya bağımlı olmaktan kurtardı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Gerek kömür üretimindeki artış gerekse diğer doğal kaynaklardaki ve yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı yapılan... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T23:05+0300
2023-04-07T23:07+0300
türkiye
fatih dönmez
zonguldak
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
maden
enerji
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide tam bağımsızlığı hedeflediklerini belirterek, "Bunun için de en önemli araçlarımızdan biri de doğalgazdaki yeni keşfimizin milletimizle buluşacağı an. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bayramdan önce arife günü ayın 20'sinde de doğalgazı karada Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde buluşturmuş olacağız" dedi.Zonguldak'a gelen Bakan Dönmez, ilk olarak Valiliği ziyaret etti.Dönmez'i, Vali Mustafa Tutulmaz ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin karşıladı.Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makama geçen Dönmez, daha sonra protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi Açılış Töreni Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ziyarette, Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı da yer aldı.Dönmez, daha sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağına geçti.Burada madencilerle selamlaşan Dönmez, Vali Tutulmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, TTK Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, kurum yetkilileri ve madencilerle -170 koduna indi.'Depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler milletin takdirini kazandı'Bakan Dönmez, iftarın ardından gazetecilere, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılan madencilerin başta yöre halkı olmak üzere tüm milletin takdirini kazandığını söyledi.Yaklaşık 10 bin madencinin arama kurtarma çalışmalarında bulunduğunu aktaran Dönmez, bunun önemli kısmının da TTK'den olduğunu ve yaklaşık 4 bin madencinin sahada çalıştığını kaydetti.Dönmez, üzerinde durdukları en önemli konulardan birinin enerjide tam bağımsızlık olduğunu vurgulayarak, ülkenin, gerek enerji gerek doğal kaynaklar, gerekse diğer teknolojik açıdan dışa bağımlılığını son yıllarda yapılan hamlelerle tersine çevirmeye başladıklarını anlattı.Bakan Dönmez, "Gerek kömür üretimindeki artış gerekse diğer doğal kaynaklardaki ve yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı yapılan tesislerdeki kapasite artışı, bizi dışarıya karşı bağımlı olmaktan kurtarır hale geldi. Tabii ki tek arzumuz, temennimiz; tam bağımsız olmak. Bunun için de en önemli araçlarımızdan biri de doğalgazdaki yeni keşfimizin milletimizle buluşacağı an. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bayramdan önce arife günü ayın 20'sinde de doğalgazı karada Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde buluşturmuş olacağız" diye konuştu.TTK'de emekliliğe bağlı olarak bazı işçilerin işten ayrılmalarının söz konusu olduğunu ve bunların yerine yeni işçi alma kararı aldıklarını anımsatan Dönmez, ilk etapta 1000 işçinin istihdam edileceğini, yakın bir tarihte de bununla ilgili duyuruların yapılacağını aktardı.Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Zonguldak Devlet Hastanesi'nde tam teçhizatlı, tam donanımlı yanık tedavi merkezi oluşturduğundan bahsederek, şöyle devam etti: "8 üniteli yanık tedavi merkezi de başta Zonguldak olmak üzere komşu illere hizmet vermek üzere çalışır hale getirildi. Gönül ister ki tabii o ünitelere hiç ihtiyacımız olmasın ama ihtiyacımız olduğu anda da buradan bir işçimizi veya bir vatandaşımızı daha uzak yerlere götürmeden anında tedaviye başlayıp müdahale edebilelim. O tesisimiz de ünitemiz de Sağlık Bakanlığı'na teslim edilerek çalışır hale geldi."TPAO'nun, bölgede diyaliz merkezindeki ekipmanın yenilenmesiyle ilgili de bir çalışma yürüttüğünü belirten Dönmez, "Ayrıca Çaycuma'da meslek yüksekokulunda deniz sondaj eğitimi için öğrencilerimizin deneyimlerini artırmak amacıyla sondaj kulesi kuracağız. Yani fiilen bir sondaj kulesi kurmak suretiyle oradaki gençlerimizin eğitiminde onların kullanımına sunmuş olacağız. Yine buradaki öğrenci kardeşlerimiz uluslararası standartlarda pratik eğitim alacaklar ve mezun olduktan sonra da çok rahatlıkla sahada gidip çalışabilir yetkinliğe gelebilecekler" ifadelerini kullandı.
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fatih dönmez, zonguldak, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), maden, enerji
fatih dönmez, zonguldak, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), maden, enerji

Bakan Dönmez: Enerji kaynaklarındaki kapasite artışı bizi dışarıya bağımlı olmaktan kurtardı

23:05 07.04.2023 (güncellendi: 23:07 07.04.2023)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Gerek kömür üretimindeki artış gerekse diğer doğal kaynaklardaki ve yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı yapılan tesislerdeki kapasite artışı, bizi dışarıya bağımlı olmaktan kurtarır hale geldi" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide tam bağımsızlığı hedeflediklerini belirterek, "Bunun için de en önemli araçlarımızdan biri de doğalgazdaki yeni keşfimizin milletimizle buluşacağı an. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bayramdan önce arife günü ayın 20'sinde de doğalgazı karada Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde buluşturmuş olacağız" dedi.
Zonguldak'a gelen Bakan Dönmez, ilk olarak Valiliği ziyaret etti.
Dönmez'i, Vali Mustafa Tutulmaz ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin karşıladı.
Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makama geçen Dönmez, daha sonra protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi Açılış Töreni Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ziyarette, Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı da yer aldı.
Dönmez, daha sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağına geçti.
Burada madencilerle selamlaşan Dönmez, Vali Tutulmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, TTK Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, kurum yetkilileri ve madencilerle -170 koduna indi.

'Depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler milletin takdirini kazandı'

Bakan Dönmez, iftarın ardından gazetecilere, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılan madencilerin başta yöre halkı olmak üzere tüm milletin takdirini kazandığını söyledi.
Yaklaşık 10 bin madencinin arama kurtarma çalışmalarında bulunduğunu aktaran Dönmez, bunun önemli kısmının da TTK'den olduğunu ve yaklaşık 4 bin madencinin sahada çalıştığını kaydetti.
Dönmez, üzerinde durdukları en önemli konulardan birinin enerjide tam bağımsızlık olduğunu vurgulayarak, ülkenin, gerek enerji gerek doğal kaynaklar, gerekse diğer teknolojik açıdan dışa bağımlılığını son yıllarda yapılan hamlelerle tersine çevirmeye başladıklarını anlattı.
Bakan Dönmez, "Gerek kömür üretimindeki artış gerekse diğer doğal kaynaklardaki ve yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı yapılan tesislerdeki kapasite artışı, bizi dışarıya karşı bağımlı olmaktan kurtarır hale geldi. Tabii ki tek arzumuz, temennimiz; tam bağımsız olmak. Bunun için de en önemli araçlarımızdan biri de doğalgazdaki yeni keşfimizin milletimizle buluşacağı an. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bayramdan önce arife günü ayın 20'sinde de doğalgazı karada Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde buluşturmuş olacağız" diye konuştu.
TTK'de emekliliğe bağlı olarak bazı işçilerin işten ayrılmalarının söz konusu olduğunu ve bunların yerine yeni işçi alma kararı aldıklarını anımsatan Dönmez, ilk etapta 1000 işçinin istihdam edileceğini, yakın bir tarihte de bununla ilgili duyuruların yapılacağını aktardı.
Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Zonguldak Devlet Hastanesi'nde tam teçhizatlı, tam donanımlı yanık tedavi merkezi oluşturduğundan bahsederek, şöyle devam etti: "8 üniteli yanık tedavi merkezi de başta Zonguldak olmak üzere komşu illere hizmet vermek üzere çalışır hale getirildi. Gönül ister ki tabii o ünitelere hiç ihtiyacımız olmasın ama ihtiyacımız olduğu anda da buradan bir işçimizi veya bir vatandaşımızı daha uzak yerlere götürmeden anında tedaviye başlayıp müdahale edebilelim. O tesisimiz de ünitemiz de Sağlık Bakanlığı'na teslim edilerek çalışır hale geldi."
TPAO'nun, bölgede diyaliz merkezindeki ekipmanın yenilenmesiyle ilgili de bir çalışma yürüttüğünü belirten Dönmez, "Ayrıca Çaycuma'da meslek yüksekokulunda deniz sondaj eğitimi için öğrencilerimizin deneyimlerini artırmak amacıyla sondaj kulesi kuracağız. Yani fiilen bir sondaj kulesi kurmak suretiyle oradaki gençlerimizin eğitiminde onların kullanımına sunmuş olacağız. Yine buradaki öğrenci kardeşlerimiz uluslararası standartlarda pratik eğitim alacaklar ve mezun olduktan sonra da çok rahatlıkla sahada gidip çalışabilir yetkinliğe gelebilecekler" ifadelerini kullandı.
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