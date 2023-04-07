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https://sputniknews.com.tr/20230407/bakan-akar-kimse-mehmetcigin-moral-ve-motivasyonunu-bozmasin-1069307276.html
Bakan Akar: Kimse Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozmasın
Bakan Akar: Kimse Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozmasın
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kimse herhangi bir fitne fesada sebebiyet vermesin, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozmasın. Mehmetçiğin emeğine herkes... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T00:02+0300
2023-04-07T00:04+0300
türkiye
seçim
hulusi akar
kahramanmaraş
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Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve Bakan yardımcıları ile Gazi Orduevi'nde düzenlenen iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.İftarın ardından konuşan Akar, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmeye çalıştıklarını, her zaman onlarla beraber olduklarını belirtti.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremleri hatırlatan Akar, depremlerin hemen ardından devletin vatandaşlarının yanında olduğunu, milletin de devletinin yanına yer aldığını ifade etti.Türk Silahlı Kuvvetlerinin de ilk andan itibaren seferber olarak milletinin yanına, yardımına koştuğunu dile getiren Akar, "Mehmetçik elinden gelen ne varsa bunları büyük özveri, azim ve kahramanlıkla yaptı, yapmaya devam ediyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlar, valiler, ilgili kurum ve kuruluşlar vatandaşıyla beraber ve yaraları sarmak için gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.Tarih boyunca birçok sıkıntının yaşandığını hatırlatan Akar, "Bu sıkıntılardan çok şükür alnımızın akıyla çıktık. Devlet ve millet el ele, tek yumruk, tek yürek, bir ve beraber olarak bu felaketin de üstesinden gelecek, bunları da aşacağız" dedi.Deprem sonrası faaliyetlerin yanı sıra Mehmetçiğin hudut güvenliği ile Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadelesinin devam ettiğine dikkati çeken Akar, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında faaliyetlerimizi artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla sürdürüyoruz. 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Mehmetçik inşallah bu mücadelesinin sonunda asil milletimizi terör belasından kurtaracak. Bunun için azimli ve kararlıyız. Bu mücadele sırasında şehitlerimiz, gazilerimiz var. Şehit ve gazilerin kanlarının, değerli ailelerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.'Hudutlarımız, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ile korunmaktadır'Hudut güvenliğine de değinen Akar, "Hudutlarımız, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ile korunmaktadır. Herhangi bir şekilde yaşa dışı geçişe asla müsaade etmedik, etmiyoruz. Hiçbir müsamaha söz konusu değil. Hudutlarımız, en ileri teknoloji araç, gereçler kullanılarak Mehmetçik tarafından kontrol edilmektedir" dedi.'Mehmetçiğin tek ihtiyacı moral ve motivasyon'Bunlarla birlikte hak, alaka ve menfaatlerin korunmasına yönelik kara, hava ve denizlerdeki mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:Öte yandan 10 aylık olduğu öğrenilen Elizan Gül isimli gazi kızı, konuşması sırasında Bakan Akar'ın yanına geldi. Minik Elizan'ı kürsüye çıkaran Akar, konuşmasına bir süre onunla devam etti.
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seçim, hulusi akar, kahramanmaraş, deprem
seçim, hulusi akar, kahramanmaraş, deprem

Bakan Akar: Kimse Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozmasın

00:02 07.04.2023 (güncellendi: 00:04 07.04.2023)
© AAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kimse herhangi bir fitne fesada sebebiyet vermesin, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozmasın. Mehmetçiğin emeğine herkes saygı göstersin. Yapılan mücadele devletimiz ve milletimiz için. Bunun da herkes farkında olsun." dedi.
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve Bakan yardımcıları ile Gazi Orduevi'nde düzenlenen iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.
İftarın ardından konuşan Akar, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmeye çalıştıklarını, her zaman onlarla beraber olduklarını belirtti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremleri hatırlatan Akar, depremlerin hemen ardından devletin vatandaşlarının yanında olduğunu, milletin de devletinin yanına yer aldığını ifade etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin de ilk andan itibaren seferber olarak milletinin yanına, yardımına koştuğunu dile getiren Akar, "Mehmetçik elinden gelen ne varsa bunları büyük özveri, azim ve kahramanlıkla yaptı, yapmaya devam ediyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlar, valiler, ilgili kurum ve kuruluşlar vatandaşıyla beraber ve yaraları sarmak için gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.
Tarih boyunca birçok sıkıntının yaşandığını hatırlatan Akar, "Bu sıkıntılardan çok şükür alnımızın akıyla çıktık. Devlet ve millet el ele, tek yumruk, tek yürek, bir ve beraber olarak bu felaketin de üstesinden gelecek, bunları da aşacağız" dedi.
Deprem sonrası faaliyetlerin yanı sıra Mehmetçiğin hudut güvenliği ile Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadelesinin devam ettiğine dikkati çeken Akar, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında faaliyetlerimizi artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla sürdürüyoruz. 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Mehmetçik inşallah bu mücadelesinin sonunda asil milletimizi terör belasından kurtaracak. Bunun için azimli ve kararlıyız. Bu mücadele sırasında şehitlerimiz, gazilerimiz var. Şehit ve gazilerin kanlarının, değerli ailelerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'Hudutlarımız, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ile korunmaktadır'

Hudut güvenliğine de değinen Akar, "Hudutlarımız, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ile korunmaktadır. Herhangi bir şekilde yaşa dışı geçişe asla müsaade etmedik, etmiyoruz. Hiçbir müsamaha söz konusu değil. Hudutlarımız, en ileri teknoloji araç, gereçler kullanılarak Mehmetçik tarafından kontrol edilmektedir" dedi.

'Mehmetçiğin tek ihtiyacı moral ve motivasyon'

Bunlarla birlikte hak, alaka ve menfaatlerin korunmasına yönelik kara, hava ve denizlerdeki mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:
"TSK'nın kahraman evlatları ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak, hak, alaka ve menfaatlerini korumak için mücadelesini büyük bir azimle sürdürmektedir. Bu yapılan mücadele son derece saygıdeğerdir. Mehmetçiğin tek ihtiyacı moral ve motivasyon. Dolayısıyla biz diyoruz ki 'İçeriden ve dışarıdan kimse herhangi bir fitne fesada sebebiyet vermesin, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozmasın. Mehmetçiğin emeğine herkes saygı göstersin.' Yapılan mücadele devletimiz ve milletimiz için."
Öte yandan 10 aylık olduğu öğrenilen Elizan Gül isimli gazi kızı, konuşması sırasında Bakan Akar'ın yanına geldi. Minik Elizan'ı kürsüye çıkaran Akar, konuşmasına bir süre onunla devam etti.
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