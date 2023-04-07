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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230407/bahceli-mermi-firlatma-caresizlik-icinde-cikmaz-sokaklara-dusen-bir-carpikliktir-1069356909.html
Bahçeli'den Akşener'e 'mermi kovanı' tepkisi: Millete ve demokrasiye saygısızlıktır
Bahçeli'den Akşener'e 'mermi kovanı' tepkisi: Millete ve demokrasiye saygısızlıktır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında mermi atmasına sert tepki göstererek, “Meclis grup kürsüsünde... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T23:13+0300
2023-04-07T23:20+0300
2023 türkiye seçimleri
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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ülkü ocakları
ülkü ocakları
ülkü ocakları eğitim ve kültür vakfı
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MHP lideri Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.MHP lideri Bahçeli, burada yaptığı konuşmada İYİ Parti lideri Meral Akşener'in TBMM kürsüsünde mermi kovanı fırlatmasına tepki gösterdi.Bahçeli, Türklüğün birçok badire atlattığını belirterek, “Kandil Dağı’nı Tanrı Dağı zanneden, Kürşat’ı teröristlerle karıştıran kötürüm siyaset zihniyetleri elbette mazimizin ihtişam ve itibarını bilemez, bilse dahi telaffuz edecek cesareti gösteremez. Bu zihniyet sahiplerinin, Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela millete ve demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatmak çaresizlik içinde kıvranan, köşeye sıkışan, çıkmaz sokaklara düşen, kaostan yemlenmek için sıraya giren bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanlarıyla aynı karede poz verip ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinden örnekler vermesi sadece bir aldatma, sadece bir istismar, sadece bir hezeyandır” ifadelerini kullandı.'İflah olmaz akıl ve ahlak sorununa gömüldüklerine delalettir'“Kanaatimce sürekli maske değiştirmek, oradan buraya köşe kapmaca oynamak su katılmamış gafilliktir, aynı şekilde dün dediğini bugün inkar eden siyasetçilerin iflah olmaz akıl ve ahlak sorununa gömüldüklerine delalettir” diyen Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:Muhalefet partilerini eleştiren Bahçeli, “Devletin ve hükümet sisteminin hedef alınması, millet varlığında kuşkular uyandırılması, töremizi bozmak için dört bir koldan uğraşılması bozgunculuğun ve buhran seferinin bitmediğine işarettir. Terörizme payanda olan bir muhalefetin ilk örneği maalesef Türkiye’de vücut bulmuştur. Kendi ülkesine hasım olan bir mankurtluğun simgesi haline gelenler bellidir ve alayı zillettedir. Biz ilhamımızı ecdadımızdan ve tarihimizden alırken, onların ilhamı Türk düşmanlarıdır ve bu yalın gerçek çok sarsıcıdır” diye konuştu.Ülkü Ocakları’na da seslenen MHP lideri Bahçeli, “Sadakat ve vefanın Milliyetçi-Ülkücü Hareket’te çok önemli olduğunu hafıza kayıtlarınızdan çıkarmayınız. Ülkü bir adanmışlık ve eşsiz bir tutkuysa, o halde istismarcılara ve ülkücülükten geçinenlere karşı çok dikkatli olunuz. Sadakati cebindeki bozuk parayla özdeş gören, her olay karşısında kıvraklıklar sergileyen ve bunu da şartların gereği olarak yorumlayanların sözlerine uyanıklık gösteriniz. Hepinizin Türk tarihinin sorumluluğunu kalbinizde ve kafanızda taşıdığına inanıyorum. Bundan sonra Türk milletinin varlığı ve birliği konusunda aldığınız tarihi görevi daha yükseklere çıkarmakla mükellefsiniz. Bunun için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri tarihi nitelikli bir karar ve kader anıdır” dedi.
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), mermi, ülkü ocakları, ülkü ocakları, ülkü ocakları eğitim ve kültür vakfı

Bahçeli'den Akşener'e 'mermi kovanı' tepkisi: Millete ve demokrasiye saygısızlıktır

23:13 07.04.2023 (güncellendi: 23:20 07.04.2023)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı tarafından ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı tarafından ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında mermi atmasına sert tepki göstererek, “Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela millete ve demokrasiye saygısızlıktır” dedi.
MHP lideri Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.
MHP lideri Bahçeli, burada yaptığı konuşmada İYİ Parti lideri Meral Akşener'in TBMM kürsüsünde mermi kovanı fırlatmasına tepki gösterdi.
Bahçeli, Türklüğün birçok badire atlattığını belirterek, “Kandil Dağı’nı Tanrı Dağı zanneden, Kürşat’ı teröristlerle karıştıran kötürüm siyaset zihniyetleri elbette mazimizin ihtişam ve itibarını bilemez, bilse dahi telaffuz edecek cesareti gösteremez. Bu zihniyet sahiplerinin, Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela millete ve demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatmak çaresizlik içinde kıvranan, köşeye sıkışan, çıkmaz sokaklara düşen, kaostan yemlenmek için sıraya giren bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanlarıyla aynı karede poz verip ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinden örnekler vermesi sadece bir aldatma, sadece bir istismar, sadece bir hezeyandır” ifadelerini kullandı.

'İflah olmaz akıl ve ahlak sorununa gömüldüklerine delalettir'

Kanaatimce sürekli maske değiştirmek, oradan buraya köşe kapmaca oynamak su katılmamış gafilliktir, aynı şekilde dün dediğini bugün inkar eden siyasetçilerin iflah olmaz akıl ve ahlak sorununa gömüldüklerine delalettirdiyen Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"Siyasette ilkesizliğin ve ilkel dürtülerin markası olarak sivrilenlerin iyilik iddiası tilkinin kümes kapısında bekçiliğe talip olması kadar abuk sabuk bir beklentidir. Bizim bu tip kirli ve kimliksiz siyaset anlayışlarıyla kesintisiz mücadelemiz tam 54 yıldır devam etmektedir. Bundan sonra da aynı kararlılıkla sürecektir.”

Muhalefet partilerini eleştiren Bahçeli, “Devletin ve hükümet sisteminin hedef alınması, millet varlığında kuşkular uyandırılması, töremizi bozmak için dört bir koldan uğraşılması bozgunculuğun ve buhran seferinin bitmediğine işarettir. Terörizme payanda olan bir muhalefetin ilk örneği maalesef Türkiye’de vücut bulmuştur. Kendi ülkesine hasım olan bir mankurtluğun simgesi haline gelenler bellidir ve alayı zillettedir. Biz ilhamımızı ecdadımızdan ve tarihimizden alırken, onların ilhamı Türk düşmanlarıdır ve bu yalın gerçek çok sarsıcıdır” diye konuştu.
Ülkü Ocakları’na da seslenen MHP lideri Bahçeli, “Sadakat ve vefanın Milliyetçi-Ülkücü Hareket’te çok önemli olduğunu hafıza kayıtlarınızdan çıkarmayınız. Ülkü bir adanmışlık ve eşsiz bir tutkuysa, o halde istismarcılara ve ülkücülükten geçinenlere karşı çok dikkatli olunuz. Sadakati cebindeki bozuk parayla özdeş gören, her olay karşısında kıvraklıklar sergileyen ve bunu da şartların gereği olarak yorumlayanların sözlerine uyanıklık gösteriniz. Hepinizin Türk tarihinin sorumluluğunu kalbinizde ve kafanızda taşıdığına inanıyorum. Bundan sonra Türk milletinin varlığı ve birliği konusunda aldığınız tarihi görevi daha yükseklere çıkarmakla mükellefsiniz. Bunun için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri tarihi nitelikli bir karar ve kader anıdır” dedi.
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