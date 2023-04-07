https://sputniknews.com.tr/20230407/bahceli-mermi-firlatma-caresizlik-icinde-cikmaz-sokaklara-dusen-bir-carpikliktir-1069356909.html

Bahçeli'den Akşener'e 'mermi kovanı' tepkisi: Millete ve demokrasiye saygısızlıktır

Bahçeli'den Akşener'e 'mermi kovanı' tepkisi: Millete ve demokrasiye saygısızlıktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında mermi atmasına sert tepki göstererek, “Meclis grup kürsüsünde... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T23:13+0300

2023-04-07T23:13+0300

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2023 türkiye seçimleri

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

mermi

ülkü ocakları

ülkü ocakları

ülkü ocakları eğitim ve kültür vakfı

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MHP lideri Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.MHP lideri Bahçeli, burada yaptığı konuşmada İYİ Parti lideri Meral Akşener'in TBMM kürsüsünde mermi kovanı fırlatmasına tepki gösterdi.Bahçeli, Türklüğün birçok badire atlattığını belirterek, “Kandil Dağı’nı Tanrı Dağı zanneden, Kürşat’ı teröristlerle karıştıran kötürüm siyaset zihniyetleri elbette mazimizin ihtişam ve itibarını bilemez, bilse dahi telaffuz edecek cesareti gösteremez. Bu zihniyet sahiplerinin, Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela millete ve demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatmak çaresizlik içinde kıvranan, köşeye sıkışan, çıkmaz sokaklara düşen, kaostan yemlenmek için sıraya giren bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanlarıyla aynı karede poz verip ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinden örnekler vermesi sadece bir aldatma, sadece bir istismar, sadece bir hezeyandır” ifadelerini kullandı.'İflah olmaz akıl ve ahlak sorununa gömüldüklerine delalettir'“Kanaatimce sürekli maske değiştirmek, oradan buraya köşe kapmaca oynamak su katılmamış gafilliktir, aynı şekilde dün dediğini bugün inkar eden siyasetçilerin iflah olmaz akıl ve ahlak sorununa gömüldüklerine delalettir” diyen Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:Muhalefet partilerini eleştiren Bahçeli, “Devletin ve hükümet sisteminin hedef alınması, millet varlığında kuşkular uyandırılması, töremizi bozmak için dört bir koldan uğraşılması bozgunculuğun ve buhran seferinin bitmediğine işarettir. Terörizme payanda olan bir muhalefetin ilk örneği maalesef Türkiye’de vücut bulmuştur. Kendi ülkesine hasım olan bir mankurtluğun simgesi haline gelenler bellidir ve alayı zillettedir. Biz ilhamımızı ecdadımızdan ve tarihimizden alırken, onların ilhamı Türk düşmanlarıdır ve bu yalın gerçek çok sarsıcıdır” diye konuştu.Ülkü Ocakları’na da seslenen MHP lideri Bahçeli, “Sadakat ve vefanın Milliyetçi-Ülkücü Hareket’te çok önemli olduğunu hafıza kayıtlarınızdan çıkarmayınız. Ülkü bir adanmışlık ve eşsiz bir tutkuysa, o halde istismarcılara ve ülkücülükten geçinenlere karşı çok dikkatli olunuz. Sadakati cebindeki bozuk parayla özdeş gören, her olay karşısında kıvraklıklar sergileyen ve bunu da şartların gereği olarak yorumlayanların sözlerine uyanıklık gösteriniz. Hepinizin Türk tarihinin sorumluluğunu kalbinizde ve kafanızda taşıdığına inanıyorum. Bundan sonra Türk milletinin varlığı ve birliği konusunda aldığınız tarihi görevi daha yükseklere çıkarmakla mükellefsiniz. Bunun için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri tarihi nitelikli bir karar ve kader anıdır” dedi.

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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), mermi, ülkü ocakları, ülkü ocakları, ülkü ocakları eğitim ve kültür vakfı