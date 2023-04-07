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Bağ-Kur'lular için yeni düzenleme: Prim gün şartı esnetiliyor
Bağ-Kur'lular için yeni düzenleme: Prim gün şartı esnetiliyor
Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartına yeni düzenleme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin çalışma... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T14:51+0300
2023-04-07T14:51+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
bağ-kur
vedat bilgin
prim
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Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartı esnetiliyor.Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'la görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi.ATO Başkanı Baran, Bakan Bilgin'den emeklilik için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi.Bakan Bilgin: Çalışma yapılıyorAnkara Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bilgin, Baran’ın talebini olumlu karşıladı.Bilgin, işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde olduklarını söyledi.Bakan Bilgin, Bağ-Kur'luların tamamının aynı şekilde değerlendirilmeyeceğini belirterek, istihdam sayısına göre bir kriter uygulanacağını anlattı.SSK ve Bağ-Kur'lular için fark ne?SSK'da 7 bin 200 prim günü ile kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurduğunda emekli olabilirken bu durum Bağ-Kur'lularda farklı.Bağ-Kur'lular kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını sağlanması durumunda emeklilik hakkı kazanabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/gazi-ayligi-ve-korucu-emeklilerine-zam-1069276220.html
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emekli, emekli maaşı, bağ-kur, vedat bilgin, prim
emekli, emekli maaşı, bağ-kur, vedat bilgin, prim

Bağ-Kur'lular için yeni düzenleme: Prim gün şartı esnetiliyor

14:51 07.04.2023
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Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartına yeni düzenleme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi. Bakan Bilgin istihdam sayısına göre bir kriter uygulanacağını belirtti.
Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartı esnetiliyor.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'la görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi.

ATO Başkanı Baran, Bakan Bilgin'den emeklilik için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi.

Bakan Bilgin: Çalışma yapılıyor

Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bilgin, Baran’ın talebini olumlu karşıladı.

Bilgin, işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Bakan Bilgin, Bağ-Kur'luların tamamının aynı şekilde değerlendirilmeyeceğini belirterek, istihdam sayısına göre bir kriter uygulanacağını anlattı.

SSK ve Bağ-Kur'lular için fark ne?

SSK'da 7 bin 200 prim günü ile kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurduğunda emekli olabilirken bu durum Bağ-Kur'lularda farklı.
Bağ-Kur'lular kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını sağlanması durumunda emeklilik hakkı kazanabiliyor.
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