ABD'de yerli kabile, Kolorado Nehri'nin kullanım hakları için hükümetle 150 milyon dolara anlaştı
© AP PhotoABD'nin Arizona eyaletinde yerli kabile, 150 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar 900 milyon Türk lirası) ve bölgedeki boru hattı projesinin fonlanması karşılığında Kolorado Nehri'nin kullanım haklarının bir kısmından vazgeçme konusunda hükümetle anlaştı.
© AP Photo
ABD'nin Arizona eyaletinde yerli kabile, 150 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar 900 milyon Türk lirası) ve bölgedeki boru hattı projesinin fonlanması karşılığında Kolorado Nehri'nin kullanım haklarının bir kısmından vazgeçme konusunda hükümetle anlaştı.
Gila Nehri Kızılderili Topluluğu ile Arizona eyaletinin Phoenix kentinde varılan anlaşma gereği ABD hükümeti, bölgedeki tarım endüstrisi ile 40 milyon kişinin içme suyu kaynağı Kolorado Nehri'nin korunması için 233 milyon dolar (yaklaşık 4 milyar 500 milyon Türk lirası) fon ayıracak.
A new conservation agreement with the Gila River Indian Community will help protect Colorado River reservoir storage volumes amid persistent drought conditions. They will receive up to $50 million in 2023 for the initiative to keep water in Lake Mead. https://t.co/84ZYTTvCeq pic.twitter.com/6JetWKvnJp— Bureau of Reclamation (@usbr) April 6, 2023
Fonun 150 milyon dolarının yerli kabileye haklarından feragat etmesi karşılığında verileceği, 83 milyon dolarının da boru hattı projesi için kullanılacağı belirtildi.
ABD İçişleri Bakan Yardımcısı Tommy Beaudreau, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Kızılderililerin önemli bir partner olduğunu kaydederek, "Bugünkü duyuru ve Gila Nehri Kızılderili Topluluğu gibi yerli kabilelerle olan ortaklıklarımız, bu kabilelerin, çözümlerin önemli bir parçası olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.
ABD hükümeti, kuraklıkla mücadele için 4 milyar dolar bütçe ayırma sözü vermişti.
Kızılderili kabileler dahil Kolorado Nehri'ni kullanan çiftçiler, tarlalarını ekmemeleri karşılığında hükümete bu paranın bir kısmını kendilerine dağıtması teklifinde bulunmuştu.