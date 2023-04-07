https://sputniknews.com.tr/20230407/abdde-yerli-kabile-kolorado-nehrinin-kullanim-haklari-icin-hukumetle-150-milyon-dolara-anlasti-1069340126.html

ABD'de yerli kabile, Kolorado Nehri'nin kullanım hakları için hükümetle 150 milyon dolara anlaştı

ABD'de yerli kabile, Kolorado Nehri'nin kullanım hakları için hükümetle 150 milyon dolara anlaştı

ABD'nin Arizona eyaletinde yerli kabile, 150 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar 900 milyon Türk lirası) ve bölgedeki boru hattı projesinin fonlanması karşılığında... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T15:09+0300

2023-04-07T15:09+0300

2023-04-07T15:09+0300

dünya

kolorado

nehir

yerli

kabile

anlaşma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/07/1069340831_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_1532a77f977dd710da97dd6908aadb87.jpg

Gila Nehri Kızılderili Topluluğu ile Arizona eyaletinin Phoenix kentinde varılan anlaşma gereği ABD hükümeti, bölgedeki tarım endüstrisi ile 40 milyon kişinin içme suyu kaynağı Kolorado Nehri'nin korunması için 233 milyon dolar (yaklaşık 4 milyar 500 milyon Türk lirası) fon ayıracak.Fonun 150 milyon dolarının yerli kabileye haklarından feragat etmesi karşılığında verileceği, 83 milyon dolarının da boru hattı projesi için kullanılacağı belirtildi.ABD İçişleri Bakan Yardımcısı Tommy Beaudreau, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Kızılderililerin önemli bir partner olduğunu kaydederek, "Bugünkü duyuru ve Gila Nehri Kızılderili Topluluğu gibi yerli kabilelerle olan ortaklıklarımız, bu kabilelerin, çözümlerin önemli bir parçası olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.ABD hükümeti, kuraklıkla mücadele için 4 milyar dolar bütçe ayırma sözü vermişti.Kızılderili kabileler dahil Kolorado Nehri'ni kullanan çiftçiler, tarlalarını ekmemeleri karşılığında hükümete bu paranın bir kısmını kendilerine dağıtması teklifinde bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230113/kanadada-cocuk-mezarlari-2-bin-yeni-kalinti-bulundu-1065701053.html

kolorado

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kolorado, nehir, yerli, kabile, anlaşma