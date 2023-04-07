https://sputniknews.com.tr/20230407/abd-polisi-direksiyondaki-suphelinin-arkasindan-kursun-yagdirdi--1069344052.html
ABD polisi direksiyondaki şüphelinin arkasından kurşun yağdırdı
ABD polisi direksiyondaki şüphelinin arkasından kurşun yağdırdı
ABD polisi, çalıntı bir aracın direksiyonundaki 17 yaşındaki gence arka koltuktan kurşun yağdırdı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T15:51+0300
2023-04-07T15:51+0300
2023-04-07T15:51+0300
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abd
abd polisi
cinayet
kurşun
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ABD'de yine bir polis cinayeti meydana geldi. Başkent Washington'da polis, 17 yaşındaki Dalaneo Martin’i çalıntı araçta uyurken yakaladı.Polise ait vücut kamerası görüntülerine göre Martin, kendisini gözaltına almak isteyen polise karşı direnerek aracı sürmeye başladı.Aracın hareket etmesiyle bir polis araçtan yola düşerken, diğer polis ise arka koltukta şüpheliyi durdurmaya çalıştı.Polis, birkaç kez uyarı yaptıktan sonra Martin’in arkasından 4-5 el ateş etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, Martin’in olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
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ABD polisi direksiyondaki şüphelinin arkasından kurşun yağdırdı
ABD polisi direksiyondaki şüphelinin arkasından kurşun yağdırdı
2023-04-07T15:51+0300
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video, abd, abd polisi, cinayet, kurşun, видео
video, abd, abd polisi, cinayet, kurşun, видео
ABD polisi direksiyondaki şüphelinin arkasından kurşun yağdırdı
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ABD polisi, çalıntı bir aracın direksiyonundaki 17 yaşındaki gence arka koltuktan kurşun yağdırdı.
ABD'de yine bir polis cinayeti meydana geldi. Başkent Washington'da polis, 17 yaşındaki Dalaneo Martin’i çalıntı araçta uyurken yakaladı.
Polise ait vücut kamerası görüntülerine göre Martin, kendisini gözaltına almak isteyen polise karşı direnerek aracı sürmeye başladı.
Aracın hareket etmesiyle bir polis araçtan yola düşerken, diğer polis ise arka koltukta şüpheliyi durdurmaya çalıştı.
Polis, birkaç kez uyarı yaptıktan sonra Martin’in arkasından 4-5 el ateş etti.
Polis tarafından yapılan açıklamada, Martin’in olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.