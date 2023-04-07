https://sputniknews.com.tr/20230407/abd-polisi-direksiyondaki-suphelinin-arkasindan-kursun-yagdirdi--1069344052.html

ABD polisi direksiyondaki şüphelinin arkasından kurşun yağdırdı

ABD polisi direksiyondaki şüphelinin arkasından kurşun yağdırdı

ABD polisi, çalıntı bir aracın direksiyonundaki 17 yaşındaki gence arka koltuktan kurşun yağdırdı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

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ABD'de yine bir polis cinayeti meydana geldi. Başkent Washington'da polis, 17 yaşındaki Dalaneo Martin’i çalıntı araçta uyurken yakaladı.Polise ait vücut kamerası görüntülerine göre Martin, kendisini gözaltına almak isteyen polise karşı direnerek aracı sürmeye başladı.Aracın hareket etmesiyle bir polis araçtan yola düşerken, diğer polis ise arka koltukta şüpheliyi durdurmaya çalıştı.Polis, birkaç kez uyarı yaptıktan sonra Martin’in arkasından 4-5 el ateş etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, Martin’in olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

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ABD polisi direksiyondaki şüphelinin arkasından kurşun yağdırdı ABD polisi direksiyondaki şüphelinin arkasından kurşun yağdırdı 2023-04-07T15:51+0300 true PT1M13S

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video, abd, abd polisi, cinayet, kurşun, видео