https://sputniknews.com.tr/20230407/abd-basini-finlandiya-nato-savaslarina-katilmak-zorunda-kalacagini-anlamali-1069352333.html
ABD basını: Finlandiya, NATO savaşlarına katılmak zorunda kalacağını anlamalı
ABD basını: Finlandiya, NATO savaşlarına katılmak zorunda kalacağını anlamalı
American Conservative, Finlandiya'nın NATO savaşlarında yer almak zorunda kalacağını anlaması gerektiğini yazdı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T20:53+0300
2023-04-07T20:53+0300
2023-04-07T20:53+0300
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American Conservative dergisinde yayınlanan Bradley Devlin imzalı makalede, Finlandiya’nın Kuzey Atlantik İttifakı üyesi olmanın NATO savaşlarına katılım anlamına geldiğini kavraması gerektiği belirtildi.Makalede, “Finlileri NATO'nun 31'inci üyesi olmalarından dolayı tebrik ediyorum. Kuzey Atlantik İttifakı üyesi olmanın NATO savaşlarında çarpışmak anlamına geldiğini kavradıklarında yaşayacakları şoku düşünün” ifadelerine yer verdi.Tarafsızlığın Finlandiya'da Soğuk Savaş yıllarında piyasa ekonomisinin ve sosyal güvenlik sisteminin gelişmesine katkıda bulunduğuna dikkat çeken yazar, geçmiş dönemlerde NATO üyeliğinin reddedilmesinin Helsinki'nin sosyalist blokla temaslarını sürdürmesine ve SSCB ile ticaret yapmasına imkan verdiğini belirterek, “Finliler, tarafsızlığın kendilerine sağladığı imkanları unutmuş görünüyorlar” vurgusu yaptı.Finlandiya'nın NATO'ya tam üye olmakla gerilimin tırmanmasına yeni bir kapı açtığınını kaydeden yazar, “Moskova, kuzeybatıdaki askeri varlığını genişletme yanlısı olmasa da, sınırlarındaki bir devletin yalnızca Rusya'ya karşı koymak amacıyla askeri bir ittifaka girmesini görmezden gelmeye kesinlikle niyeti yok” değerlendirmesinde bulundu.
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finlandiya, nato, rusya, ab, abd
ABD basını: Finlandiya, NATO savaşlarına katılmak zorunda kalacağını anlamalı
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American Conservative, Finlandiya'nın NATO savaşlarında yer almak zorunda kalacağını anlaması gerektiğini yazdı.
American Conservative dergisinde yayınlanan Bradley Devlin imzalı makalede, Finlandiya’nın Kuzey Atlantik İttifakı üyesi olmanın NATO savaşlarına katılım anlamına geldiğini kavraması gerektiği belirtildi.
Makalede, “Finlileri NATO'nun 31'inci üyesi olmalarından dolayı tebrik ediyorum. Kuzey Atlantik İttifakı üyesi olmanın NATO savaşlarında çarpışmak anlamına geldiğini kavradıklarında yaşayacakları şoku düşünün” ifadelerine yer verdi.
Tarafsızlığın Finlandiya'da Soğuk Savaş yıllarında piyasa ekonomisinin ve sosyal güvenlik sisteminin gelişmesine katkıda bulunduğuna dikkat çeken yazar, geçmiş dönemlerde NATO üyeliğinin reddedilmesinin Helsinki'nin sosyalist blokla temaslarını sürdürmesine ve SSCB ile ticaret yapmasına imkan verdiğini belirterek, “Finliler, tarafsızlığın kendilerine sağladığı imkanları unutmuş görünüyorlar” vurgusu yaptı.
Finlandiya'nın NATO'ya tam üye olmakla gerilimin tırmanmasına yeni bir kapı açtığınını kaydeden yazar, “Moskova, kuzeybatıdaki askeri varlığını genişletme yanlısı olmasa da, sınırlarındaki bir devletin yalnızca Rusya'ya karşı koymak amacıyla askeri bir ittifaka girmesini görmezden gelmeye kesinlikle niyeti yok” değerlendirmesinde bulundu.