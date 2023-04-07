Kanada'da buz fırtınası: 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Haber Bülteni
00:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Samandağ Belediye Başkanı: ‘AFAD gönderilen erzakları kendi yardımlarıymış gibi gösteriyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset Bilimci Görmez: Partilerin ittifakı seçmenin ittifakını getirmiyor
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İYİ Parti'den sonra CHP il binasına da silahlı saldırı girşimi
12:46
45 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Kupa'da Trabzonspor'dan sonra Galatasaray da elendi
14:06
45 dk
ANKARA FARKI
Eski Dışişleri Bakanı Karayalçın: Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turda biter
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
AB'nin Pekin çıkarması
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
60 günlük deprem bilançosu
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Millet İttifakı'nda ortak liste kararı
20:45
44 dk
HABERLER
Haber Bülteni
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kamu işçilerinin sıkıntıları
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:10
50 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti-DSP görüşmesinde neler konuşuldu?
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kanserin artan yaygınlığı ve içme suyunun son durumu
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Lavrov Ankara'da: Neler konuşuldu?
15:01
59 dk
EKSEN
İsrail-Lübnan gerilimi
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Barış Terkoğlu yeni kitabı SS'yi anlatıyor
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Türkiye'den Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay...
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230407/1069342609.html
Kanada'da buz fırtınası: 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı
Kanada'da buz fırtınası: 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı
Kanada’nın en kalabalık iki eyaletini vuran buz fırtınası, iki kişinin ölümüne ve bir milyondan fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T15:22+0300
2023-04-07T15:22+0300
multimedya
kanada
buz
fırtına
elektrik
elektrik kesintisi
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/07/1069341817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a9f8f5142fa368a06808ffdcda7a88c.jpg
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/07/1069341817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c182d311cda407a73b14a2ba668ef26e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, kanada, buz, fırtına, elektrik, elektrik kesintisi, fotoğraf
фото, kanada, buz, fırtına, elektrik, elektrik kesintisi, fotoğraf

Kanada'da buz fırtınası: 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

15:22 07.04.2023
Abone olTelegram
Kanada’nın en kalabalık iki eyaletini vuran buz fırtınası, iki kişinin ölümüne ve bir milyondan fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu.
© AP Photo / ANDREJ IVANOV

Kanada'da Quebec ve Ontario eyaletlerinde etkili olan buz fırtınasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ağaçların devrilmesine ve enerji hatlarının kopmasına yol açan fırtına sebebiyle bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Kanada&#x27;da Quebec ve Ontario eyaletlerinde etkili olan buz fırtınasında 2 kişi hayatını kaybetti.Ağaçların devrilmesine ve enerji hatlarının kopmasına yol açan fırtına sebebiyle bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. - Sputnik Türkiye
1/6
© AP Photo / ANDREJ IVANOV

Kanada'da Quebec ve Ontario eyaletlerinde etkili olan buz fırtınasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ağaçların devrilmesine ve enerji hatlarının kopmasına yol açan fırtına sebebiyle bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

© AP Photo / ANDREJ IVANOV

Poweroutage.com, Quebec’te yaklaşık bir milyon, Ontario’da ise yaklaşık 110 bin kişinin elektriğinin olmadığını bildirdi.

Poweroutage.com, Quebec’te yaklaşık bir milyon, Ontario’da ise yaklaşık 110 bin kişinin elektriğinin olmadığını bildirdi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AP Photo / ANDREJ IVANOV

Poweroutage.com, Quebec’te yaklaşık bir milyon, Ontario’da ise yaklaşık 110 bin kişinin elektriğinin olmadığını bildirdi.

© AP Photo / ANDREJ IVANOV

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, enerjisiz kalan eyaletler için gerekirse federal yardım sağlamayı teklif etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, enerjisiz kalan eyaletler için gerekirse federal yardım sağlamayı teklif etti. - Sputnik Türkiye
3/6
© AP Photo / ANDREJ IVANOV

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, enerjisiz kalan eyaletler için gerekirse federal yardım sağlamayı teklif etti.

© AP Photo / ANDREJ IVANOV

Bu iki eyalet, ülkenin yaklaşık 39 milyon olan nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor.

Bu iki eyalet, ülkenin yaklaşık 39 milyon olan nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AP Photo / ANDREJ IVANOV

Bu iki eyalet, ülkenin yaklaşık 39 milyon olan nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor.

© AP Photo / ANDREJ IVANOV

Quebec ve Ontario'daki elektrik sağlayıcıları, kesintiyi gidermeye çalışıyor, onarımların birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Quebec ve Ontario&#x27;daki elektrik sağlayıcıları, kesintiyi gidermeye çalışıyor, onarımların birkaç gün sürmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AP Photo / ANDREJ IVANOV

Quebec ve Ontario'daki elektrik sağlayıcıları, kesintiyi gidermeye çalışıyor, onarımların birkaç gün sürmesi bekleniyor.

© AP Photo / ANDREJ IVANOV

Bu da birçok Kanadalının Paskalya Bayramı'nı elektriksiz geçirmek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.

Bu da birçok Kanadalının Paskalya Bayramı&#x27;nı elektriksiz geçirmek zorunda kalabileceği anlamına geliyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AP Photo / ANDREJ IVANOV

Bu da birçok Kanadalının Paskalya Bayramı'nı elektriksiz geçirmek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала