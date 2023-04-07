https://sputniknews.com.tr/20230407/1069342609.html
Kanada'da buz fırtınası: 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı
Kanada'da buz fırtınası: 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı
Kanada’nın en kalabalık iki eyaletini vuran buz fırtınası, iki kişinin ölümüne ve bir milyondan fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T15:22+0300
2023-04-07T15:22+0300
2023-04-07T15:22+0300
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фото, kanada, buz, fırtına, elektrik, elektrik kesintisi, fotoğraf
фото, kanada, buz, fırtına, elektrik, elektrik kesintisi, fotoğraf
Kanada'da buz fırtınası: 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı
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Kanada’nın en kalabalık iki eyaletini vuran buz fırtınası, iki kişinin ölümüne ve bir milyondan fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu.
© AP Photo / ANDREJ IVANOV
Kanada'da Quebec ve Ontario eyaletlerinde etkili olan buz fırtınasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Ağaçların devrilmesine ve enerji hatlarının kopmasına yol açan fırtına sebebiyle bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.
Kanada'da Quebec ve Ontario eyaletlerinde etkili olan buz fırtınasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Ağaçların devrilmesine ve enerji hatlarının kopmasına yol açan fırtına sebebiyle bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.
© AP Photo / ANDREJ IVANOV
Poweroutage.com, Quebec’te yaklaşık bir milyon, Ontario’da ise yaklaşık 110 bin kişinin elektriğinin olmadığını bildirdi.
Poweroutage.com, Quebec’te yaklaşık bir milyon, Ontario’da ise yaklaşık 110 bin kişinin elektriğinin olmadığını bildirdi.
© AP Photo / ANDREJ IVANOV
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, enerjisiz kalan eyaletler için gerekirse federal yardım sağlamayı teklif etti.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, enerjisiz kalan eyaletler için gerekirse federal yardım sağlamayı teklif etti.
© AP Photo / ANDREJ IVANOV
Bu iki eyalet, ülkenin yaklaşık 39 milyon olan nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor.
Bu iki eyalet, ülkenin yaklaşık 39 milyon olan nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor.
© AP Photo / ANDREJ IVANOV
Quebec ve Ontario'daki elektrik sağlayıcıları, kesintiyi gidermeye çalışıyor, onarımların birkaç gün sürmesi bekleniyor.
Quebec ve Ontario'daki elektrik sağlayıcıları, kesintiyi gidermeye çalışıyor, onarımların birkaç gün sürmesi bekleniyor.
© AP Photo / ANDREJ IVANOV
Bu da birçok Kanadalının Paskalya Bayramı'nı elektriksiz geçirmek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.
Bu da birçok Kanadalının Paskalya Bayramı'nı elektriksiz geçirmek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.